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21 июня, источник: РБК Life

В Мексике после засухи из-под воды полностью показался древний храм

Раньше до него плыли на лодке, теперь можно легко подойти пешком.

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На юге Мексики в штате Чьяпас из-за наступившей засухи пересохла река Грихальва. В результате из-под воды полностью появилась церковь Кечула 16-го века, сообщило информационное агентство AFP и опубликовало в своем YouTube-канале кадры, как храм выглядел до наступления засухи и сейчас.

Как поясняется в сюжете, храм и раньше периодически обнажался из воды при низком уровне воды, и тогда к его руинам местные жители на лодках возили любопытствующих туристов. Однако засуха в этом году привела к тому, что вода отступила сильнее обычного и церковь фактически оказалась на суше.

61-метровая церковь была затоплена в 1966 году, когда завершилось строительство плотины Мальпасо на реке Грихальва, второй по величине в Мексике. Про саму церковь известно, что ее построили римско-католические монахи, члены Доминиканского ордена.

Низкий уровень воды в водохранилище выгоден туристам, желающим посетить церковь, но негативно сказывается на доходе местных рыбаков, которые занимаются промыслом тилапии.

«Около пяти месяцев назад вода стала слишком сильно падать, и ситуация уже вышла за пределы нормы», — сказал AFP местный фермер, выращивающий тилапию Даринель Гутьеррес.

Сейчас в некоторых регионах Мексики +40°С. Это уже третья волна тепла в 2023 году. Она может продлиться еще две недели, передает Euronews (доступ к сайту в России ограничен по решению Генпрокуратуры).

Ранее стало известно, что более половины крупных озер и водохранилищ в мире сократились с начала 1990-х годов, это выяснили климатологи американского Университета штата Колорадо. Авторы работы изучили более 250 тыс. снимков озер со спутника, которые были сделаны в период с 1992 по 2020 год.

Основными причинами климатологи назвали индустриализацию планеты, рост численности населения, а также увеличение числа гидротехнических сооружений. Все это, по мнению исследователей, привело к изменению климата.

Общая потеря воды из больших озер по всему миру составляет около 22 гигатонн ежегодно. Эта цифра в 17 раз превышает объем крупнейшего водохранилища в США — озера Мид.

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