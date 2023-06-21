В Мексике после засухи из-под воды полностью показался древний храм
Раньше до него плыли на лодке, теперь можно легко подойти пешком.
Раньше до него плыли на лодке, теперь можно легко подойти пешком.
На юге Мексики в штате Чьяпас из-за наступившей засухи пересохла река Грихальва. В результате из-под воды полностью появилась церковь Кечула 16-го века, сообщило информационное агентство AFP и опубликовало в своем YouTube-канале кадры, как храм выглядел до наступления засухи и сейчас.
Как поясняется в сюжете, храм и раньше периодически обнажался из воды при низком уровне воды, и тогда к его руинам местные жители на лодках возили любопытствующих туристов. Однако засуха в этом году привела к тому, что вода отступила сильнее обычного и церковь фактически оказалась на суше.
61-метровая церковь была затоплена в 1966 году, когда завершилось строительство плотины Мальпасо на реке Грихальва, второй по величине в Мексике. Про саму церковь известно, что ее построили римско-католические монахи, члены Доминиканского ордена.
Низкий уровень воды в водохранилище выгоден туристам, желающим посетить церковь, но негативно сказывается на доходе местных рыбаков, которые занимаются промыслом тилапии.
«Около пяти месяцев назад вода стала слишком сильно падать, и ситуация уже вышла за пределы нормы», — сказал AFP местный фермер, выращивающий тилапию Даринель Гутьеррес.
Сейчас в некоторых регионах Мексики +40°С. Это уже третья волна тепла в 2023 году. Она может продлиться еще две недели, передает Euronews (доступ к сайту в России ограничен по решению Генпрокуратуры).
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