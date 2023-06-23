На Колорадо обрушились торнадо-близнецы
Информации о пострадавших нет.
Информации о пострадавших нет.
В центральной части США происходят погодные аномалии. Так, в Матадоре (штат Техас) прошелся смерч с ливнем и градом, в результате чего пострадали посетители амфитеатра Red Rocks, расположенного в 20 км от Денвера.
А к югу от города Акрон (штат Колорадо), примерно в 170 км к востоку от Денвера прошли двойные торнадо. Метеоролог AccuWeather и охотник за штормами Тони Лаубах запечатлел их на видео, передает UPI.
Два вихря образовались вдоль шоссе, и в какой-то момент мужчине показалось, что появится и третий. «(Это был) один из самых невероятных видов торнадо, которые я видел, особенно в штате Колорадо», — сказал метеоролог.
По словам Лаубаха, торнадо-близнецы закружились над открытой территорией. Однако они все же снесли несколько линий электропередачи. Кроме того, из-за сильного ветра оказался перевернут жилой дом.
Недавно торнадо и град размером с куриное яйцо обрушились на Оклахому.
Олеся Маевская