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17:06 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На Колорадо обрушились торнадо-близнецы

Информации о пострадавших нет.

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В центральной части США происходят погодные аномалии. Так, в Матадоре (штат Техас) прошелся смерч с ливнем и градом, в результате чего пострадали посетители амфитеатра Red Rocks, расположенного в 20 км от Денвера.

А к югу от города Акрон (штат Колорадо), примерно в 170 км к востоку от Денвера прошли двойные торнадо. Метеоролог AccuWeather и охотник за штормами Тони Лаубах запечатлел их на видео, передает UPI.

Два вихря образовались вдоль шоссе, и в какой-то момент мужчине показалось, что появится и третий. «(Это был) один из самых невероятных видов торнадо, которые я видел, особенно в штате Колорадо», — сказал метеоролог.

По словам Лаубаха, торнадо-близнецы закружились над открытой территорией. Однако они все же снесли несколько линий электропередачи. Кроме того, из-за сильного ветра оказался перевернут жилой дом.

Недавно торнадо и град размером с куриное яйцо обрушились на Оклахому.

Олеся Маевская

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