В некоторых регионах России ожидается холодная погода
В Поволжье, Сибири и на Урале прогнозируется температура воздуха ниже нормы на 4−6 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Поволжье, Сибири и на Урале прогнозируется температура воздуха ниже нормы на 4−6 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Температура воздуха ниже нормы на 4−6 градусов ожидается в регионах Поволжья, Сибири и на Урале. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Низкая температура, аномалии 4−6 градусов, на Урале и в Сибирском федеральном округе будут по-прежнему. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях — температура около плюс 13−18 градусов днем и плюс 5−10 градусов ночью. Так до середины недели минимум», — сказал он.
По словам Вильфанда, в Алтайском крае, Омской области температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до плюс 6−11 градусов, в Томской области, Хакасии, Туве — до плюс 4−9 градусов. «Только во второй половине недели температура повысится на 2−3 градуса всего лишь. Устойчиво холодная погода», — добавил он.
Метеоролог рассказал, что прохладная погода ожидается также в Поволжье. «Там должно быть теплее, чем в Москве, по климату, но в Чувашии, Удмуртии, Кировской области температура ночью прогнозируется всего лишь плюс 6−11 градусов», — отметил Вильфанд.