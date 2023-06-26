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12:11 (мск), источник: РБК Life

Мощный торнадо обрушился на американский штат Индиана. Видео

Есть жертвы, пострадавшие и значительные разрушения.

Мощный торнадо обрушился на американский штат Индиана. Смерч пронесся в районе Гринвуда — города в округе Джонсон. По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения, сообщает New York Times. Спасатели продолжают искать жертв под завалами. Многие деревья повалены или вырваны с корнем.

Кадрами разгула стихии поделились местные жители и СМИ. На них видно, как смерч сметает все на своем пути, подбрасывая в воздух обломки зданий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадали 75 домов, в некоторых районах оборваны линии электропередач. В воскресенье вечером в Индиане без электричества остались более 16 тыс. человек. Около четверти рейсов были задержаны из-за буйства стихии накануне вечером в Международном аэропорту Индианаполиса.

Когда смерч стих, аварийные бригады начали оценку ущерба. На кадрах, опубликованных в YouTube-канале WTHR13News, видно, что после торнадо многие дома остались без крыш.

В конце марта 2023 года смертоносный торнадо обрушился на американские штаты Миссисипи и Алабама. Тогда мощный вихрь, сопровождавшийся грозами и ливнями, унес жизни 26 человек. Десятки людей пострадали, и еще четыре человека пропали без вести. Стихия разрушила большую часть города Роллинг-Форк с населением около 2 тыс. человек.

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