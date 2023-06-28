В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома — в таком случае должно строго работать правило «увидел — замри», советует МЧС России.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома — в таком случае должно строго работать правило «увидел — замри», советует МЧС России.
«Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать “в лицо” и действовать разумно», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Спасатели рекомендуют при встрече со змеей не делать резких движений и строго следовать правилу «увидел — замри».
«Работает правило: чем больше ты знаешь о змеях, тем меньше боишься их», — резюмирует МЧС РФ.