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10:57 (мск), источник: © РИА Новости

В МЧС дали совет, как вести себя при встрече змеи

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома — в таком случае должно строго работать правило «увидел — замри», советует МЧС России.

«Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать “в лицо” и действовать разумно», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Спасатели рекомендуют при встрече со змеей не делать резких движений и строго следовать правилу «увидел — замри».

«Работает правило: чем больше ты знаешь о змеях, тем меньше боишься их», — резюмирует МЧС РФ.

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