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11:28 (мск), источник: РБК Life

Россияне потеряли интерес к дачным покупкам после скачка спроса год назад

Неизменно востребованными остались лишь триммеры.

Источник: РИА "Новости"

В период с апреля по июнь 2023 года онлайн-спрос на товары для дачи упал на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными с РБК Life поделились аналитики Price.ru (российский интернет-сервис сравнения цен и подбора товаров).

Как пояснили эксперты платформы, снизился спрос практически на все товары в категории «техника для дачи». Динамика падения распределилась так:

  • садовые тракторы (-32%);
  • компостеры (-32%);
  • тачки и тележки (-31%);
  • лопаты и ледорубы (-27%);
  • мотоблоки (-25%);
  • насосы (-19%).

«Внутри этой категории рост пользовательского спроса в интернете наблюдается только на триммеры, их покупали чаще на 12% по сравнению с прошлым годом, на опрыскиватели (+8%) и мойки высокого давления, интерес к которым прибавил на 7%», — отметили аналитики.

На 29% реже пользователи в этом году интересуются товарами для садоводства и фермерства: различными семенами и грунтами. Онлайн-спрос на бассейны снизился на 12%, сауны и бани — на 17%.

Упала востребованность товаров для строительства и ремонта — на 18%, на мангалы и грили падение на 20% и 33% соответственно. Самое впечатляющее падение продемонстрировала дачная мебель — сразу на 39%.

Как пояснили происходящее эксперты, такое снижение спроса на дачные товары, возможно, обусловлено прошлогодним скачком интереса. Весной и летом 2022 года наблюдался повышенный уровень востребованности в сегменте онлайн-продаж товаров для фермерства, садоводства и обустройства дачи, включая соответствующую технику и инструменты. В этом же году онлайн-спрос на инструменты для дачи просел на 18%.

Ранее РБК Life перечислил главное, чего нельзя делать владельцам загородных участков. Дача — это хоть и обособленная территория, но заниматься тут чем угодно не получится. Придется соблюдать правила и запреты, иначе могут возникнуть проблемы (если пожалуются соседи или администрация садового товарищества). В частности, запрещено:

  • разводить открытый огонь на расстоянии 15 м от различных построек;
  • самовольно захватывать земли;
  • шуметь на даче в период с 23:00 и до 6:00, а в выходные — до 9:00;
  • складировать или закапывать на своем участке неразлагаемые отходы (стекло, металл, полиэтилен и др.);
  • возводить слишком высокий глухой забор;
  • сажать и выращивать запрещенные растения.

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