Россияне потеряли интерес к дачным покупкам после скачка спроса год назад
Неизменно востребованными остались лишь триммеры.
Неизменно востребованными остались лишь триммеры.
В период с апреля по июнь 2023 года онлайн-спрос на товары для дачи упал на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными с РБК Life поделились аналитики Price.ru (российский интернет-сервис сравнения цен и подбора товаров).
Как пояснили эксперты платформы, снизился спрос практически на все товары в категории «техника для дачи». Динамика падения распределилась так:
«Внутри этой категории рост пользовательского спроса в интернете наблюдается только на триммеры, их покупали чаще на 12% по сравнению с прошлым годом, на опрыскиватели (+8%) и мойки высокого давления, интерес к которым прибавил на 7%», — отметили аналитики.
На 29% реже пользователи в этом году интересуются товарами для садоводства и фермерства: различными семенами и грунтами. Онлайн-спрос на бассейны снизился на 12%, сауны и бани — на 17%.
Упала востребованность товаров для строительства и ремонта — на 18%, на мангалы и грили падение на 20% и 33% соответственно. Самое впечатляющее падение продемонстрировала дачная мебель — сразу на 39%.
Как пояснили происходящее эксперты, такое снижение спроса на дачные товары, возможно, обусловлено прошлогодним скачком интереса. Весной и летом 2022 года наблюдался повышенный уровень востребованности в сегменте онлайн-продаж товаров для фермерства, садоводства и обустройства дачи, включая соответствующую технику и инструменты. В этом же году онлайн-спрос на инструменты для дачи просел на 18%.
Ранее РБК Life перечислил главное, чего нельзя делать владельцам загородных участков. Дача — это хоть и обособленная территория, но заниматься тут чем угодно не получится. Придется соблюдать правила и запреты, иначе могут возникнуть проблемы (если пожалуются соседи или администрация садового товарищества). В частности, запрещено: