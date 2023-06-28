Определены самые опасные растения на даче
Эксперт Суркова назвала лютики одним из самых опасных для дачников растений.
Эксперт Суркова назвала лютики одним из самых опасных для дачников растений.
Лютики назвала «Ленте.ру» одним из самых опасных для дачников растений эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.
Эти желтые цветы токсичны из-за вещества протоанемонин, который при попадании в организм можетвызывать отравление и негативно влияет на печень. Кроме того, при контакте с растением могут появиться зуд, сыпь, волдыри, небольшие язвы, слезоточивость и спазм дыхательных путей.
Суркова также напомнила об опасности борщевика, вызывающего ожоги до третьей степени. Осторожнее надо быть и с волчьим лыком с красными плодами. Токсичный сок кустарника провоцирует появление покраснений, ожогов, волдырей и язв на коже, а употребления всего пяти ягод приведет к летальному исходу.
В списке опасных растений находятся также клещевины, одно семя которой считается смертельной дозой для ребенка, а шесть-восемь семян способны убить взрослого.
Отличающиеся фиолетовыми или белыми цветами акониты влияют на сердце и центральную нервную систему и могут привести к смерти.
Белладонна способна вызвать отравление, которое проявляется сухостью во рту, жжением, нарушением речи, глотания, расширением зрачков, бредом и галлюцинациями, судорогами и проблемами с дыханиями.
Вещества в составе белены с белыми или розовыми цветками блокируют нервные окончания, что приводит к нарушению работы всего организма.
Если на участке появились растения, в безопасности которых дачник не уверен, эксперт посоветовала от них избавиться. Когда их немного, следует надеть перчатки, одежду с длинными рукавами и вырвать ненужную траву. В запущенных случаях можно использовать химические средства или вызвать профильную службу, отметила специалист.
Ранее в Подмосковье начали борьбу с борщевиком.