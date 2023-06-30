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11:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно убирать яровой чеснок?

Разбираемся, как определить, что настала пора собирать урожай. И стараемся не допустить ошибок во время этого процесса.

Источник: Pixabay/CC0

Качество ярового, или летнего, чеснока зависит не только от правильного полива и подкормки во время роста, но и от своевременной уборки с грядки. Практика показывает, что перезревшие головки теряют часть полезных свойств и хранятся значительно хуже. Попробуем разобраться, как определить, что настала пора собирать урожай, и не допустить ошибок во время этого процесса.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Как правило, летний чеснок убирается позже озимого — ближе к концу августа или в начале осени. При этом стоит принимать во внимание сроки посадки, погодные условия и особенности каждого конкретного сорта. Спелость культуры можно определить по нижним листьям: к моменту уборки они должны быть высохшими. В любом случае лучше выкопать чеснок на несколько дней раньше, чем дать ему перезреть в земле.

Во время сбора урожая не стоит выдергивать чеснок из земли, чтобы не повредить луковицу и не спровоцировать ее загнивание. Для этого лучше воспользоваться простым садовым инвентарем — лопатой или вилами. Также не рекомендуется выкапывать чеснок после дождя, потому что это может негативно повлиять на срок его хранения. Лучшее время для уборки — утренние или вечерние часы.

Собранные луковицы необходимо просушить на свежем воздухе в течение нескольких часов. В дальнейшем подсохший чеснок нужно отсортировать, подвесить пучками или разложить в проветриваемом помещении. Примерно через неделю-две головки следует снять, очистить от сухих чешуек и удалить лишние корни. Особенности обрезки стеблей зависят от способа хранения урожая.

Помещение для долгосрочного хранения чеснока должно обладать хорошей вентиляцией. Лучше всего чеснок будет чувствовать себя в температурном диапазоне от +3 до +20 °C. Высокая влажность станет для него губительной и может привести к загниванию. Чеснок обычно развешивают в виде пучков или используют для хранения хорошо проветриваемую тару (деревянную или картонную). Некоторые огородники предпочитают хранить чеснок в стеклянных банках.

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