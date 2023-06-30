Кого отпугнёт перечная мята
Каких вредителей сада и огорода способна прогнать мята?
Каких вредителей сада и огорода способна прогнать мята?
— Перечная мята отпугнёт капустную моль, паутинного клеща и морковную муху, — говорит агроном Денис Терентьев. — Её посадка по периметру капустных и морковных грядок, вдоль рядов томатов,
Перечная мята не нравится также муравьям (но от муравьёв есть польза, в частности, они ярые истребители клубничных долгоносиков). Не любят её и комары. Им ненавистен ментол, поэтому наличие на участке мятных посадок способно сильно сократить их количество.