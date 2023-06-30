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10:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Кого отпугнёт перечная мята

Каких вредителей сада и огорода способна прогнать мята?

Источник: Pixabay/CC0

— Перечная мята отпугнёт капустную моль, паутинного клеща и морковную муху, — говорит агроном Денис Терентьев. — Её посадка по периметру капустных и морковных грядок, вдоль рядов томатов, в т. ч. и в теплицах, имеет смысл. Но помните: мята — агрессивное растение, за ней надо следить и контролировать количество. К слову, можно просто разместить мяту в любых подходящих контейнерах.

Перечная мята не нравится также муравьям (но от муравьёв есть польза, в частности, они ярые истребители клубничных долгоносиков). Не любят её и комары. Им ненавистен ментол, поэтому наличие на участке мятных посадок способно сильно сократить их количество.

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