В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
12:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Зачем огурцам прокисшее молоко?

Говорят, что очень полезно поливать огурцы прокисшим молоком. Это так?

Источник: РИА "Новости"

— Употребление испортившегося молока в качестве некоего подкорма огурцов (и не только их) имеет смысл. В нём содержится большое количество легкоусвояемых соединений кальция — а это и подпитка растений, и профилактика против мучнистой росы, — говорит агроном Елена Горбунова. — Но есть тонкости. Во-первых, не годится молоко жирностью более 3%. Во-вторых, его надо разбавлять водой в соотношении 1:1. В-третьих, такой полив делается строго под корень. А вот опрыскивать, например, им листья (в качестве «народного средства» борьбы против вышеупомянутой мучнистой росы) не надо.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сиеста полезна. Ученые утверждают, что дневной сон снижает риск Альцгеймера
Зеленский хочет «свадьбы». Глава киевского режима объявил ультиматум НАТО
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»