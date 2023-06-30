Зачем огурцам прокисшее молоко?
Говорят, что очень полезно поливать огурцы прокисшим молоком. Это так?
Говорят, что очень полезно поливать огурцы прокисшим молоком. Это так?
— Употребление испортившегося молока в качестве некоего подкорма огурцов (и не только их) имеет смысл. В нём содержится большое количество легкоусвояемых соединений кальция — а это и подпитка растений, и профилактика против мучнистой росы, — говорит агроном Елена Горбунова. — Но есть тонкости. Во-первых, не годится молоко жирностью более 3%. Во-вторых, его надо разбавлять водой в соотношении 1:1. В-третьих, такой полив делается строго под корень. А вот опрыскивать, например, им листья (в качестве «народного средства» борьбы против вышеупомянутой мучнистой росы) не надо.