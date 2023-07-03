Выбраны лучшие фотографии космоса 2023 года
От снимков полярного сияния до изображений целых галактик.
От снимков полярного сияния до изображений целых галактик.
Жюри крупнейшего в мире конкурса астрофотографии «Астрономический фотограф года» опубликовало работы участников 2023 года. Ежегодно организаторы принимают тысячи заявок от фотографов со всего мира.
Конкурс проводится уже 15 лет. Участники могут попробовать свои силы в восьми основных категориях, победители в которых получат призы в размере 1500, 500 и 250 фунтов стерлингов (примерно 169, 56 и 28 тысяч рублей) за первое, второе и третье места соответственно.
Организатор мероприятия — Королевская Гринвичская обсерватория — представил снимки, попавшие в шорт-лист состязания этого года. Выставка с работами победителей будет представлена в Национальном морском музее в Лондоне 16 сентября 2023 года.
Недавно блог о путешествиях Capture the Atlas показал победителей конкурса «Фотограф года Млечного Пути». На снимках спиральная галактика показана со всех точек света.
Олеся Маевская