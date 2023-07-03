Названо очень эффективное средство от комаров. Отпугивает надолго
Назойливые насекомые не выносят эти ароматы.
Назойливые насекомые не выносят эти ароматы.
С наступлением лета проблема борьбы с комарами становится одной из самых актуальных: эти насекомые назойливо жужжат, оставляют зудящие укусы и переносят опасные болезни. Редакция РБК Life пообщалась с экспертами и узнала, какие современные средства помогают избавиться от комаров в квартире и дома.
Как оказалось, одно из самых эффективных средств в борьбе с назойливыми насекомыми — эфирные масла. Врач-дезинфектолог компании «Добролов» Николай Дубинин рассказал, что комары не переносят цитрусовые и хвойные запахи. Можно нанести пару капель такого эфирного масла на край пледа или одеяла, добавить масло в ароматизатор для комнаты. Правда, уничтожить с их помощью насекомых не выйдет — только отпугнуть.
Если вы не переносите эфирные ароматы, то можете заменить их менее необычной альтернативой — цитрус и чеснок. Для ее приготовления раздавите или измельчите несколько зубчиков чеснока, добавьте в воду и прокипятите. Налейте раствор в пульверизатор и распылите по дому. Резкий запах отпугивает комаров. Разрежьте лимон, вставьте в него веточку гвоздики и положите все это на тарелку.
Не менее актуальны при борьбе с насекомыми и такие известные способы как фумигаторы, ультразвуковые отпугиватели и УФ-ловушки.
Незадолго до этого также стало известно о нашествии ядовитых змей в Подмосковье. Ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ им. Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Анастасия Симонова рассказала, что нужно делать сразу после укуса ядовитого пресмыкающегося.