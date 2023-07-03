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17:11 (мск), источник: Life.ru

В Госдуме объяснили, как наказать соседа по даче, которому наплевать на борщевик

Борщевик Сосновского — вредное, опасное и быстро разрастающееся растение, за игнорирование которого с недавних пор можно получить внушительный штраф. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Согласно изменениям в законодательстве, местные власти вправе уничтожать борщевик даже на частной земле, а счёт за проделанную работу выставить собственнику участка», — предупредил он.

Причём в случае, если соседи по даче игнорируют вредное растение и допускают его разрастание на чужую землю, можно пожаловаться на него председателю СНТ или местным властям. Они обяжут владельца выкосить паразита, а при игнорировании — уничтожат сорняк самостоятельно и выставят виновнику счёт.

По словам Чаплина, иногда такие дела даже доходят до суда. Что касается штрафов за борщевик, то владельцу участка придётся отдать до пяти тысяч рублей, а председателю СНТ — до 50 тысяч.

Однако с растением, пояснил депутат, можно бороться не только грубой силой и санкциями — учёные из Московского государственного строительного университета придумали способ использовать его как сырьё для производства прочных строительных материалов.

«Они доказали, что строительная смесь из этого опасного растения намного будет дешевле и при правильной переработке будет абсолютно безопасной. По статистике, на 1 гектар земли приходится примерно 200 тонн этого растения, 15% из которых вполне пригодны для переработки в стройматериалы», — поделился собеседник Лайфа.

Парламентарий заключил, что эта технология позволит создавать недорогие и качественные стройматериалы, что особенно актуально в эпоху импортозамещения.

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