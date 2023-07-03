От Сатурна до Урана: «Джеймс Уэбб» снял все четыре планеты-гиганта
Новые данные помогли ближе познакомиться с их лунами и атмосферой.
Новые данные помогли ближе познакомиться с их лунами и атмосферой.
Ученые NASA обработали и показали фотографии планет-гигантов, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). Попавшие в объектив Сатурн, Юпитер, Нептун и Уран запечатлены в ближнем инфракрасном диапазоне.
Фильтры аппарата затемняют свет планет, что позволяет его зафиксировать. Как пишет ScienceAlert, благодаря этому эффекту ученые, к примеру, смогли подробнее изучить спутники Сатурна. Исследователи надеются идентифицировать новые структуры и, возможно, даже луны, вращающиеся вокруг газового гиганта.
На снимке JWST видны три спутника Сатурна: Диона, Энцелад и Тефия. Атмосфера по краям диска планеты кажется яркой, что может быть результатом флуоресценции метана, свечения триводорода или и того, и другого. Дальнейший анализ поможет ученым объяснить природу этого явления наверняка.
Также «Джеймс Уэбб» зафиксировал разреженные кольца Юпитера и постоянные полярные сияния, мерцающие на его полюсах. В кадр попали и два малоизвестных спутника планеты, Амальтея и Адрастея, с нечеткими пятнами далеких галактик на заднем плане.
Наблюдения JWST за Нептуном впервые за более чем 30 лет дали исследователям новый взгляд на изящные кольца ледяного гиганта — и впервые в инфракрасном диапазоне. Телескоп также выявил семь из 14 известных спутников Нептуна и яркие пятна в его атмосфере. Большинство из них — штормовая активность, но если присмотреться, то можно увидеть яркую полосу, опоясывающую экватор планеты. Ученые говорят, что это может быть признаком глобальной атмосферной циркуляции Нептуна.
«Джеймс Уэбб» также выявил 11 из 13 структур невероятной кольцевой системы Урана и показал необъяснимое свечение атмосферы над полярной шапкой планеты. Ученые отмечают, что это лишь малая часть данных, полученных с телескопа, и они с нетерпением ждут новых открытий в ближайшие годы.
Недавно были выбраны лучшие фотографии космоса 2023 года. Среди них оказались как снимки полярного сияния, так и изображения целых галактик.
Олеся Маевская