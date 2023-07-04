Эксперты раскрыли опасность картошки с зелеными пятнами. Что с ней не так
В таких клубнях скопилось ядовитое вещество соланин.
В таких клубнях скопилось ядовитое вещество соланин.
Зеленые пятна на картофелинах свидетельствуют о наличии в клубнях ядовитого вещества под названием соланин. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание». В материале подчеркивается, что есть такой картофель опасно для здоровья.
«Соланин накапливается в овощах при неправильном их хранении и является крайне опасным для человеческого организма. При обнаружении клубней с зелеными пятнами избавьтесь от ядовитых плодов, соланин может вызвать серьезное отравление».
В ведомстве пояснили, что картофель допустимо хранить около одного года. Однако желательно употреблять в пищу только свежий овощ, он является таковым в течении трех-четырех месяцев после сбора урожая. Российский молодой картофель появляется на прилавках лишь в летний период.
Эксперты перечислили рекомендации по выбору молодого картофеля:
«Проверить содержание крахмала в картофеле очень просто в домашних условиях: разрежьте корнеплод на две части, а затем попробуйте соединить. Если половинки не склеились, то крахмала содержится мало».
Подсказкой для покупателя станет и цвет корнеплода. Белый сорт содержит меньше крахмала, потому готовится дольше и практически не разваривается. Розовые сорта подходят для приготовления салатов, так как их структура —- более плотная. Синий и фиолетовый картофель имеют легкий ореховый привкус.
В Роспотребнадзоре пояснили, о чем еще расскажет цвет клубней:
Ранее педиатр, гастроэнтеролог и ведущий эксперт центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова заявила, что жареный картофель нельзя предлагать детям. Для них картошку лучше запекать в духовке или готовить на пару. Блюдо со сковородки нежелательны из-за корочки, которая образуется в процессе жарки. В ней есть токсичные вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка.