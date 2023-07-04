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13:27 (мск), источник: РБК Life

Эксперты раскрыли опасность картошки с зелеными пятнами. Что с ней не так

В таких клубнях скопилось ядовитое вещество соланин.

Источник: Freepik

Зеленые пятна на картофелинах свидетельствуют о наличии в клубнях ядовитого вещества под названием соланин. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание». В материале подчеркивается, что есть такой картофель опасно для здоровья.

«Соланин накапливается в овощах при неправильном их хранении и является крайне опасным для человеческого организма. При обнаружении клубней с зелеными пятнами избавьтесь от ядовитых плодов, соланин может вызвать серьезное отравление».

В ведомстве пояснили, что картофель допустимо хранить около одного года. Однако желательно употреблять в пищу только свежий овощ, он является таковым в течении трех-четырех месяцев после сбора урожая. Российский молодой картофель появляется на прилавках лишь в летний период.

Эксперты перечислили рекомендации по выбору молодого картофеля:

  • картофельные клубни должны быть плотными и твердыми. Беловатый налет и ростки означают, что корнеплод уже залежался на прилавке;

    «На картофелинах не должно быть белых отростков, или “глазков”. Такие дефекты свидетельствуют, о том, что витаминов в таком корнеплоде практически не осталось».
  • кожура должна быть гладкая, без шероховатостей;
  • выбирать лучше клубни среднего размера, так как в крупном картофеле витаминов и полезных веществ содержится на ⅓ меньше;
  • для жарки лучше подходит картофель с низким процентом крахмала в составе;
  • отваривать полезнее картофель с высоким содержанием крахмала.

«Проверить содержание крахмала в картофеле очень просто в домашних условиях: разрежьте корнеплод на две части, а затем попробуйте соединить. Если половинки не склеились, то крахмала содержится мало».

Подсказкой для покупателя станет и цвет корнеплода. Белый сорт содержит меньше крахмала, потому готовится дольше и практически не разваривается. Розовые сорта подходят для приготовления салатов, так как их структура —- более плотная. Синий и фиолетовый картофель имеют легкий ореховый привкус.

В Роспотребнадзоре пояснили, о чем еще расскажет цвет клубней:

  • желтый цвет указывает на богатое содержание каротина, улучшающего остроту зрения;
  • красно-фиолетовые клубни содержат антоциан, который служит для организма антиоксидантом, препятствующим старению.

Ранее педиатр, гастроэнтеролог и ведущий эксперт центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова заявила, что жареный картофель нельзя предлагать детям. Для них картошку лучше запекать в духовке или готовить на пару. Блюдо со сковородки нежелательны из-за корочки, которая образуется в процессе жарки. В ней есть токсичные вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка.

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