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11:25 (мск), источник: Газета.Ру

Химик объяснила, когда выпадают самые грязные дожди

Грязные дожди в Москве составляют не больше 3% дождевых осадков и выпадают в основном после долгой засухи. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Еремина.

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«Вообще, дожди — это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят: “Выпадет месячная норма осадков”, — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да еще не сильный, — это и будет самый грязный дождь», — объяснила «Газете.Ru» Еремина.

В пример химик привела 2010 год, когда в июле стоял смог и не было дождей. Выпавшие после этого дожди были очень грязными, отметила Еремина. Такие осадки отличаются от обычных как концентрацией веществ, так и их набором.

«Любая природная вода, в том числе и дождь, имеет примерно одинаковый состав. Компоненты самые обычные. Катионы — кальций, натрий, калий, магний, аммоний. Анионы — сульфаты, хлориды, нитраты, гидрокарбонаты. Среди анионов бывают и фториды, и фосфаты, но в очень маленьких количествах. И не во всяком дожде они есть, — только в грязных», — заключила химик.

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