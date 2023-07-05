Химик объяснила, когда выпадают самые грязные дожди

«Вообще, дожди — это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят: “Выпадет месячная норма осадков”, — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да еще не сильный, — это и будет самый грязный дождь», — объяснила «Газете.Ru» Еремина.
В пример химик привела 2010 год, когда в июле стоял смог и не было дождей. Выпавшие после этого дожди были очень грязными, отметила Еремина. Такие осадки отличаются от обычных как концентрацией веществ, так и их набором.
«Любая природная вода, в том числе и дождь, имеет примерно одинаковый состав. Компоненты самые обычные. Катионы — кальций, натрий, калий, магний, аммоний. Анионы — сульфаты, хлориды, нитраты, гидрокарбонаты. Среди анионов бывают и фториды, и фосфаты, но в очень маленьких количествах. И не во всяком дожде они есть, — только в грязных», — заключила химик.