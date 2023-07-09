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09:59 (мск), источник: © РИА Новости

Владельцам дач дали совет, что делать, если соседи строят дом с нарушениями

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Если сосед просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это, так как это может повлиять на ваш собственный участок и снизить его стоимость при продаже, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Построенная впритык глухая стена пристройки соседа, например, перед вашим крыльцом, может не только создавать сильную тень, но и существенно снизить стоимость при продаже вашего участка. Кроме того, построив дом с нарушением, при продаже хозяин подставит будущего покупателя. А если вы уже сами приобрели такой дом, то есть вероятность, что сосед будет судиться и в некоторых случаях даже сможет добиться сноса такого дома или требовать крупной материальной компенсации… Поэтому когда сосед, затевая строительство, просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это», — сказал он.

По словам депутата, при строительстве любого объекта соседи на земельном участке обязаны соблюдать нормы, установленные законодательством.

«Это касается отступов, предельных параметров строительства, в том числе высот, не допускать нарушения охранных зон», — добавил парламентарий.

Как отметил Гаврилов, проблема не только в том, что сам сосед потом будет объяснять в местном управлении архитектуры и градостроительства и на публичных слушаниях, как так получилось, а также в ряде случаев в судебном порядке.

«Необходимо разъяснить ему (соседу — ред.), что злоупотребление правом не допускается, и ознакомить его с нормативными требованиями строительства на данной территории», — отметил депутат.

Гаврилов назвал данный аспект вопросом безопасности, так как в частном секторе запрещено возводить строения близко друг к другу в целях пожарной безопасности, чтобы была возможность остановить огонь и он не перекинулся на соседний дом.

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