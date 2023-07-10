Аэропорт Кутаиси приостановил работу до утра из-за сильных дождей

«Причиной приостановки работы аэропорта является непогода в Западной Грузии, сильный дождь. Из-за обильных осадков прервана работа пассажирского терминала аэропорта», — говорится в сообщении.
Как отмечается, запланированные рейсы, которые должны были прибыть в кутаисский аэропорт, перенаправлены в аэропорт Тбилиси. На территории аэропорта работает группа экспертов.
Кутаисский аэропорт ранее отменил несколько рейсов, в том числе первый авиарейс из Москвы в Кутаиси авиакомпании Red Wings, который должен был приземлиться в 23:40 по местному времени (22:40 мск). Также был отменен рейс из Кутаиси в Москву, который должен был вылететь в ночь на вторник, в 00:30 (23:30 мск).
Как сообщали местные телеканалы, аэропорт в Кутаиси подтопило в результате сильного дождя. На одном из участков аэропорта под нагрузкой воды обвалился фрагмент крыши.