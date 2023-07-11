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15:47 (мск), источник: РБК Life

В Йоханнесбурге впервые за 11 лет выпал снег

Жители назвали явление «чистым волшебством».

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В южноафриканском городе Йоханнесбург впервые за 11 лет прошел снегопад, пишет The Guardian. В последний раз явление наблюдалось в августе 2012 года. Жители города описали снег в своих социальных сетях как «чистое волшебство» и «прекрасное начало недели».

Профессор физической географии Университета Витватерсранда Дженнифер Фитчетт сообщила, что снег был вызван резким повышением влажности, низкими температурами и холодным ветром и вряд ли такая погода продлится долго. По словам Фитчетт, последний раз снег шел в 2012 году, а до этого в 2007-м.

Профессор климатологии Университета Витватерсранда Франсуа Энгельбрехт сказал, что в Йоханнесбурге снег выпадает в среднем раз в 5 лет, а более сильный (который наблюдался на днях) — раз в 10−20 лет.

Многие радовались необычному явлению: например, на территории школы дети играли в снежки и снежных ангелов. Но другим снег усложнил жизнь. У водителя службы доставки Ченджераи Мурапе не заводился мотоцикл: «Я пытаюсь прогреть двигатель, чтобы он завелся… иначе я буду пинать мотоцикл весь день».

Ранее синоптики объяснили причину аномальных ливней в районе Черного моря. По словам экспертов, во всем виновато глобальное потепление. На его фоне происходит «разбалансировка погодных событий, в том числе увеличивается повторяемость интенсивных ливней». В Сочи до 11 июля закрыты все пляжи из-за обильных дождей, града и смерчей. Затопило несколько жилых домов, потоки воды снесли больше десяти автомобилей. Курортные города Абхазии (Гагра и Пицунда) тоже пострадали: затоплены улицы, дома, кафе и магазины.

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