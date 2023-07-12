МЧС: из-за аномальной жары в нескольких регионах могут согнуться рельсы

В частности, температура воздуха на 3−8 градусов выше средних значений ожидается в южных субъектах Уральского федерального округа, на территории Башкирии, а также в Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.
«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — говорится в сообщении.
Накануне, 11 июля, власти Омской области ввели режим ЧС из-за аномально высоких температур. В регионе с начала июля держится жара выше 30 градусов. В Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) ранее сообщили, что с 11 по 13 июля местами воздух в области прогреется до температуры более 36 градусов выше нуля.
Кроме того, аномальная жара наблюдается на Урале. 11 июля воздух в Екатеринбурге прогрелся до 40 градусов, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Предыдущий температурный максимум был установлен в столице Урала 16 июля 2020 г. — 39,1 градуса выше нуля.
Помимо Свердловской области жара также стоит в Челябинской и Курганской областях. В то же время 12—13 июля в Свердловской области прогнозируются кратковременные дожди, сильные ливни, грозы и шквалистый ветер до 25−27 м/с, сообщили в Уральском гидрометцентре. С 13 по 18 июля жары на Урале не ожидается, температура воздуха днем будет составлять 18−24 градуса выше нуля, ночью — 9−14 градусов.