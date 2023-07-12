«Героев надо знать»: Жительница Туапсе вышла со шваброй спасать город от потопа

«Женщина со шваброй — спасительница нашего города. Героев надо знать. И никаких МЧС, ничего. Швабра — наше всё», — говорит очевидец на видео.
Всю минувшую ночь в Туапсинском районе шли ливни, в результате чего на улицах образовался настоящий потоп. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе развёрнут оперштаб по ликвидации последствий разгула стихии. В ближайшее время власти проведут заседание краевой комиссии по ЧС, где обсудят масштабы ущерба.
Напомним, непогода обрушилась на всё черноморское побережье, включая Краснодарский край и Турцию в минувший понедельник. Штормовое предупреждение продлено в Сочи на ближайшие двое суток. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер, есть угроза выхода рек из берегов.