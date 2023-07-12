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14:44 (мск), источник: Погода Mail.Ru

«Облако-цунами» накрыло индийский Хардвар

Это нередкое явление для сезона дождей.

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Как передает DailyMail, огромное грозовое облако, напоминающее цунами, появилось над городом Хардвар. Синоптики говорят, что это последствия муссона, который обрушился на север Индии.

Причудливое явление известно как грозовой воротник или валовые облака. Обычно его можно увидеть на переднем крае грозы.

Метеорологический департамент Индии (IMD) прогнозирует, что в течение следующих трех дней будут идти проливные дожди, а в течение недели ожидаются грозы. Главный министр штата Уттаракханд призвал людей избегать ненужных поездок в этот район.

Недавно жители Курил сфотографировали редкие линзовидные облака. Такие облака остаются неподвижными даже при сильном ветре.

Олеся Маевская

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