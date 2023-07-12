Эксперт объяснил, почему жара в 2024 году выйдет на новый уровень
Нынешний год будет не самым жарким в истории.
Нынешний год будет не самым жарким в истории.
Кевин Тренберт, заслуженный научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований США, в интервью для The Conversation рассказал, какими будут последствия глобального потепления в краткосрочной перспективе. По его словам, вызванное деятельностью человека изменение климата безжалостно и во многом предсказуемо, но при этом оно может быть замаскировано погодными явлениями и представляет серьезную опасность для планеты уже сейчас.
Глобальное потепление началось в середине 1970-х годов, когда повышение средней приземной температуры превысило установленную норму. Каждое десятилетие после 1960-х было теплее предыдущего, а 2010-е годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.
Сейчас, в 2023 году, обновляются всевозможные погодные рекорды. Самые высокие дневные температуры за все время наблюдений были зафиксированы в начале июля, наряду с самой большой температурой поверхности моря. Между тем, концентрация углекислого газа в атмосфере тоже продолжает расти без намека на замедление.
Очевидным последствием является контраст проливных ливней в одних частях мира и чрезмерной жары и лесных пожаров в других. Наибольшее увеличение температуры и самые теплые годы, как правило, происходят на последних стадиях Эль-Ниньо — явления, в ходе которого колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана оказывают заметное влияние на климат.
Сочетание изменчивости температуры с течением десятилетий и тенденции к увеличению выбросов парниковых газов приводит к концентрации углекислого газа в атмосфере. При этом повышение температуры следует ступенчатой прогрессии. Самым теплым годом в XX веке был 1998-й — после сильного Эль-Ниньо 1997−1998 годов.
Затем потепление приостановилось, и так называемый «перерыв» с 2001 по 2014 год привел к тому, что некоторые люди стали утверждать, что глобальное потепление — это миф. Однако феномен Эль-Ниньо в 2015—2016 годах кардинально изменил ситуацию: 2015-й стал самым теплым годом за всю историю наблюдений, а затем его показатели превзошли температурные данные 2016 года.
Но самый явный показатель того, что все меняется, — Тихоокеанское десятилетнее колебание, которое привело к изменению количества тепла, удерживаемого на различных глубинах океана. Из-за него изменились уровень моря, количество осадков и местонахождение штормов во всех странах Тихого океана и Тихоокеанского побережья. Эти изменения также распространились на южные океаны и через Арктику в Атлантику.
Исследования показывают, что содержание тепла в океане увеличивается более неуклонно, чем происходит потепление приземного воздуха, и это наглядный показатель того, что глобальное потепление продолжается. Уже в апреле 2023 года температура поверхности моря стала самой высокой за всю историю наблюдений, и с тех пор ее значения превышают предыдущие максимумы на 0,2 градуса Цельсия.
Мы можем ожидать, что 2023 год станет самым жарким годом за все время наблюдений, но с возможным появлением нового Эль-Ниньо следующий может быть не менее «рекордным». Температура поверхности моря во время этого явления, как правило, достигает пика примерно в декабре и имеет наибольшее влияние в последующие два месяца.
Это готовит почву для погодных рекордов 2024 года, когда, по мнению ученых, температура поднимется еще на 1,4 градуса выше доиндустриального уровня, с вероятным увеличением до 1,5 градуса. Как только произойдет следующее тихоокеанское колебание, рост температуры снова замедлится, но значения никогда не вернутся к желательным показателям.
Недавно ученые предупредили о смертельной жаре, которая накроет Землю к 2100 году. Она затронет Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Пакистан.
Олеся Маевская