Ученые выяснили, что от изменения климата сильнее всех страдает Испания
К началу XXII века температура в стране может подняться на 4 градуса.
К началу XXII века температура в стране может подняться на 4 градуса.
Согласно последним данным экологов, температура в Испании растет в полтора раза быстрее, чем в остальном мире. Как передает BusinessNews, текущие расчеты ученых предполагают, что в ближайшие 20 лет в стране ожидается потепление на 2 градуса по Цельсию. При наихудшем сценарии к концу XXI века темпы потепления могут достичь 4 градусов.
Средиземное море у испанских берегов тоже нагревается. Ожидается, что к 2100 году температура его поверхности повысится на 1,8−3,5 градусов Цельсия. При этом, по словам экспертов, даже при сокращении выбросов парниковых газов темпы потепления в Испании по-прежнему останутся выше среднемировых.
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Олеся Маевская