Почему вырастают кривые, уродливые огурцы и можно ли спасти урожай?
Агроном Воробьёв дал практические советы дачникам.
Агроном Воробьёв дал практические советы дачникам.
Вместо прямых и сочных огурцов нередко вырастают кривые уродцы. Отчаиваться и ставить крест на урожае не надо. Еще есть время, чтобы исправить ситуацию, рассказал сайту aif.ru агроном Михаил Воробьев.
Прежде всего нужно разобраться в причинах, по которым огурцы вырастают кривыми, говорит Воробьев. По его мнению, есть три основных фактора, влияющих на рост уродливых плодов: недостаточное питание, неправильный полив и плохая погода.
«Если огурцы по форме напоминают карандашик (сужаются к концу), то им не хватает азотных удобрений, если, наоборот, выглядят как дубинка (расширяются в конце), то им не хватает калия. Скрюченным полукругом плодам вообще не хватало питания, либо они замерзли (им слишком холодно), или их поливали ледяной водой», — отметил эксперт.
— Некоторые считают, что достаточно того, что они посадили огурцы и поливают их. Нет — этого мало. Растение требует удобрений не только во время посадки, но и регулярной подкормки в процессе роста. Огурцы очень любят богатую органикой почву. В ней должно быть много органических соединений азота. Для этих целей отлично подойдет навоз или минеральные удобрения. Главное не переусердствовать, потому что огурцы склонны накапливать повышенное содержание нитратов. Нужно обязательно соблюдать режим подкормки — один раз в 10 дней.
Оптимальный вариант — это растворить минеральное удобрение в воде и полить этим питательным раствором под корешок и вокруг растения. Обычно садоводы используют инструкцию или на глазок рассыпают удобрение вокруг растения (примерно один спичечный коробок удобрения на один квадратный метр), а потом его обильно поливают. Удобрение растворяется и поступает к корням. Если же ваши огурцы растут в открытом грунте, то изучите прогноз погоды и рассыпьте гранулированное удобрение между растениями перед дождем. При наличии свежего навоза можно развести его в воде (в пропорции один к одному) и дать настояться в течение недели. Только прикройте емкость крышкой, чтобы не травмировать ароматом соседей. Затем один ковш полученной настойки растворите пятью ковшами воды. Этим раствором нужно аккуратно полить огурцы под корешок, стараясь не попадать на листья.
— Даже если все удобрения внесены нормально, то при низких температурах, как, например, этим летом, урожай может быть испорчен. На холоде корни работают слабо. Они не могут в полной мере снабжать растение питательными веществами и влагой. Поэтому оно испытывает дискомфорт, что напрямую отражается на форме и вкусе огурцов. В этом случае я бы порекомендовал воспользоваться технологией 18-го века и поставить в теплице самодельный обогреватель в виде жаровни. Для этого потребуется металлический бачок и прогоревшие (но сохранившие тепло) угли из костра или печки. Главное, чтобы емкость не соприкасалась с растениями и горючими конструкциями.
— Огурцы очень плохо реагируют на холодную воду из скважины или колодца, в отличие, например, от газонной травы. У растения начинают хуже работать корни, иногда они даже загнивают. Оптимальная вода, которой можно поливать огурцы, — это +20−25 градусов. Чтобы она стала теплой, нужно ее залить в емкость и дать прогреться на солнце в течение дня.
По словам Михаила Воробьёва, если огурец уже начал развиваться искривленным (иногда прямо из завязи), то он уже не распрямится. Однако можно дать шанс другим огурцам.
«Лучшее, что вы можете сделать, чтобы спасти урожай, это хорошенько удобрить почву и оборвать все неправильные огурцы. Таким образом они больше не смогут оттягивать питательные вещества на себя и растение начнет давать огурцы правильной формы, не отвлекаясь на этих уродцев», — подчеркнул агроном.