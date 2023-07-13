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16:08 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Исследование: океаны Земли изменили цвет из-за глобального потепления

Это последствие цветения планктона.

Источник: Silas Baisch/CC0

Исследователи из США и Великобритании проанализировали спутниковые снимки поверхности океанов за последние 20 лет и заметили, что вода изменила цвет. Она стала зеленее, и это связано с распространением фитопланктона.

Из-за глобального потепления популяция микроскопических водорослей заметно увеличилась. Поскольку они используют хлорофилл для фотосинтеза, среда их обитания также приобретает зеленый оттенок. Исследование ученых опубликовано в журнале Nature.

Авторы работы предупреждают, что рост концентрации фитопланктона приведет к многочисленным побочным эффектам для океанских экосистем. Так, он вытягивает из воды кислород и создает «мертвые зоны»: виды, обитающие там, массово мигрируют, а те, что не могут передвигаться (например, кораллы), гибнут.

Недавно ученые выяснили, что дым от лесных пожаров усиливает цветение фитопланктона. Другие природные и погодные явления тоже влияют на этот процесс, но не в таких масштабах.

Олеся Маевская

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