Исследование: океаны Земли изменили цвет из-за глобального потепления
Это последствие цветения планктона.
Это последствие цветения планктона.
Исследователи из США и Великобритании проанализировали спутниковые снимки поверхности океанов за последние 20 лет и заметили, что вода изменила цвет. Она стала зеленее, и это связано с распространением фитопланктона.
Из-за глобального потепления популяция микроскопических водорослей заметно увеличилась. Поскольку они используют хлорофилл для фотосинтеза, среда их обитания также приобретает зеленый оттенок. Исследование ученых опубликовано в журнале Nature.
Авторы работы предупреждают, что рост концентрации фитопланктона приведет к многочисленным побочным эффектам для океанских экосистем. Так, он вытягивает из воды кислород и создает «мертвые зоны»: виды, обитающие там, массово мигрируют, а те, что не могут передвигаться (например, кораллы), гибнут.
Недавно ученые выяснили, что дым от лесных пожаров усиливает цветение фитопланктона. Другие природные и погодные явления тоже влияют на этот процесс, но не в таких масштабах.
Олеся Маевская