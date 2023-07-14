Из редьки и спаржи: неожиданные рецепты варенья от Александра Дюма

У хозяек со стажем, несомненно, есть собственные излюбленные рецепты, а мы поделимся интересными и необычными способами приготовления традиционного десерта — варенья, которые попробовал и записал известный французский писатель Александр Дюма во время своего путешествия в Астрахань в 1858 году. Уверены, некоторые из них вы точно не пробовали!
Лепестки роз отварите в горячей воде. Отваренные лепестки кипятите в меду до готовности, то есть пока они не станут желтыми. Добавьте толченую корицу и разлейте варенье в банки.
Ломтики тыквы вымочите трое суток к воде с содой. Следующие шесть суток вымачивайте их в холодной воде, меняя ее дважды в сутки, затем посыпьте толченой корицей и прокипятите в меду. После этого разлейте в емкости.
Редьку натрите, как хрен, затем трое суток вымачивайте в холодной воде, меняя ее два раза в день. На четвертый день редьку отварите в горячей воде, отожмите в полотенце, чтобы удалить из нее всю воду, посыпьте корицей и прокипятите в меду.
Возьмите зеленые орехи, очистите кожу с ядра, положите ядра в воду с содой на три дня, затем их выньте и оставьте на шесть дней в холодной воде, меняя ее два раза в сутки. Затем снова извлеките из холодной воды и положите в горячую. После этого прокипятите, добавив корицы, в меду.
Очистите спаржу, особый сорт, который там [в Астрахани] называется «лачи», положите в воду и 10 минут кипятите. Затем переложите в холодную воду и держите там двое суток, меняя воду дважды в день. Затем все посыпьте корицей и варите в меду.
Рецепты из книги «Кулинарное путешествие в Каспийскую столицу» издательского дома «Астрахань».