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17:48 (мск), источник: РБК Life

Посмотрите, как выглядят из космоса Мальдивские острова

Завораживающими снимками атоллов поделился космонавт Олег Артемьев.

5
фотографий
5
фотографий

Российский космонавт Олег Артемьев в своем телеграм-канале поделился серией завораживающих снимков Мальдив из космоса.

На кадрах можно увидеть десятки атоллов — коралловых островов, образующихся за счет вымерших колоний кораллов, которые постепенно обрастают почвой. Благодаря своему необычному происхождению эти острова выглядят оригинально и завораживающе, а также отличаются видом от других участков суши.

Олег Артемьев — космонавт отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й космонавт СССР и России, 534-й — мира. Он совершил восемь выходов в открытый космос, где в общей сложности пробыл более 53 часов.

Летчик-космонавт ведет профили в социальных сетях, где нередко публикует завораживающие снимки из космоса. Ранее Артемьев показал, как выглядят с орбиты МКС Амур, Сенегал, Волга и Амазонка — одни из самых известных рек в мире. На кадрах можно не только увидеть водные потоки, но также рассмотреть близлежащую растительность, облака и тени, которые они отбрасывают на Землю.

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