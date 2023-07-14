Посмотрите, как выглядят из космоса Мальдивские острова
Завораживающими снимками атоллов поделился космонавт Олег Артемьев.
Завораживающими снимками атоллов поделился космонавт Олег Артемьев.
Российский космонавт Олег Артемьев в своем телеграм-канале поделился серией завораживающих снимков Мальдив из космоса.
На кадрах можно увидеть десятки атоллов — коралловых островов, образующихся за счет вымерших колоний кораллов, которые постепенно обрастают почвой. Благодаря своему необычному происхождению эти острова выглядят оригинально и завораживающе, а также отличаются видом от других участков суши.
Олег Артемьев — космонавт отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й космонавт СССР и России, 534-й — мира. Он совершил восемь выходов в открытый космос, где в общей сложности пробыл более 53 часов.
Летчик-космонавт ведет профили в социальных сетях, где нередко публикует завораживающие снимки из космоса. Ранее Артемьев показал, как выглядят с орбиты МКС Амур, Сенегал, Волга и Амазонка — одни из самых известных рек в мире. На кадрах можно не только увидеть водные потоки, но также рассмотреть близлежащую растительность, облака и тени, которые они отбрасывают на Землю.