Можно ли держать пасеку на дачном участке?
Закон «О пчеловодстве» позволяет разводить пчел на садовом участке для собственных нужд.
Закон «О пчеловодстве» позволяет разводить пчел на садовом участке для собственных нужд.
Законодательством не предусмотрено запретов и ограничений на содержание пасеки на дачном участке. Ее может завести любое частное лицо при условии соблюдения определенных правил.
Занятие пчеловодством регулируется Федеральным законом № 490 от 30 декабря 2020 г. и приказом Минсельхоза № 194 от 19 мая 2016 г. Кроме того, с 1 марта 2022 года появились новые ветеринарные правила по содержанию пчел.
Прежде всего нужно оформить ветеринарно-санитарный паспорт. Он выдается ветстанцией района, где расположена дача.
Также с 1 марта 2022 года вступили в силу новые ветеринарные правила по содержанию пчел. Пасеки в СНТ можно размещать только на расстоянии трех и более метров от границ с соседями, либо нужно оградить пасеку сплошной оградой высотой 2 м. Поскольку между соседями не разрешается ставить глухой забор, то такое ограждение нужно отодвинуть вглубь своего участка на 1 м. Также необходимо располагать вход в улей со стороны центра участка пчеловода, а не в сторону соседей, а расстояние между ульями должно обеспечивать свободный доступ к каждому улью со всех сторон.
В приказе Министерства сельского хозяйства также сказано о требовании заводить миролюбивые породы пчел. В такой перечень входят: башкирская, карпатская, серая горная кавказская, среднерусская и их породные типы.
В законе нет упоминания о необходимости получения согласия от соседей на размещение на своем дачном участке пасеки. Однако суд может обязать дачника убрать пасеку, если его пчелы покусали людей. Как рассказал РИА Новости глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, соседи пасечников могут опираться на статью 304 Гражданского кодекса РФ, которой гарантируется предоставление собственнику защиты от действий хозяев соседних участков. От соседа также могут потребовать устранить последствия нарушения прав истца, то есть избавиться от пасеки, если пчелы кого-то покусали.