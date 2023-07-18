«Харон» из Сахары. Учёный объяснил, как на России скажется «тепловой взрыв»

Aif.ru объясняет, что имеется в виду и грозят ли отголоски этого «взрыва» России.
Возможно, и 50 градусов — не предел
«Температура воздуха на итальянской Сардинии может подняться до рекордных 50 градусов Цельсия», — говорится в публикации Bloomberg. Издание отмечает, что в 2021 году на Силиции был зафиксирован температурный рекорд — столбик термометра достиг отметки в 48 градусов Цельсия. Но сейчас из-за идущей из Северной Африки «волны тепла» этот рекорд может быть побит в ряде стран Южной Европы. Метеорологи не исключают, что и 50 градусов — не предел. А местные власти предупреждают граждан о вероятных пожарах и сбоях в работе транспорта и энергетических систем.
Июнь уже стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в Европе. А причина нынешней погодной аномалии — антициклон «Харон», установившийся над Сахарой.
Он назван в честь персонажа греческой мифологии — перевозчика, доставлявшего души умерших людей в подземное царство мертвых через реку Стикс.
Из-за «Харона» текущая неделя может стать самой жаркой в истории Италии, предупреждают специалисты национального метеоцентра. Вообще, этим летом температура в стране оказалась примерно на 10 градусов выше средних показателей.
Помимо стран Южной Европы, жара придет в центральную ее часть: власти Германии предупредили, что в восточных и южных землях температура в ближайшие дни может подняться до 38 градусов Цельсия. Экстремальные показатели сохраняются и по другую сторону Атлантики — в Канаде и США.
Этим летом рекордно высокие температуры фиксируются по всему миру. Климатологи связывают это в том числе с Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Скорее не «взрыв», а «воронка»
Стоит ли опасаться россиянам антициклона «Харон»? Дойдут ли отголоски «теплового взрыва» в Сахаре до нашей страны? Об этом aif.ru спросил у заместителя директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН, академика Владимира Семёнова.
«Термин “тепловой взрыв” я встречаю впервые. Похоже, это фигура речи, которую придумали сами журналисты Bloomberg — для пущего эффекта. В метеорологии это принято называть “волнами тепла”, а в данном случае можно было бы назвать, например, “тепловой воронкой”. И вот почему.
Сейчас над Южной Европой установился антициклон, из-за него там очень жарко. Напомню, антициклон — это область повышенного давления, где атмосферные массы (в Северном полушарии) движутся по часовой стрелке. И плюс к этому из Сахары, где ещё жарче, по западной оконечности антициклона заносится раскалённый воздух, усиливая жару и грозя довести её до 50 градусов.
По сути, в разогретую область засасывается ещё более разогретый воздух из Африки. Это сильная температурная аномалия.
У нас в 2010 году была похожая ситуация, когда Москву заволокло дымом торфяников. Тогда над Европейской частью России стоял мощный антициклон, а помимо того, в него засасывался воздух из Прикаспийской низменности, где почва сухая и климат условно напоминает Сахару, хотя, конечно, не такой экстремальный. Это усиливало жару.
Опасаться, что отголоски «Харона» дойдут до России, не стоит. От Сахары до нас слишком далеко. Погодные системы имеют характерный пространственный масштаб около 2 тысяч километров в диаметре. Через такие расстояния погода может кардинально меняться. Текущая погодная аномалия достигает максимум Германии, Австрии, Чехии.
На наших долготах всё определяют другие погодные системы. Когда в Европейской части России стоит экстремальная жара, скорее всего, разогретый воздух заносится из той же Прикаспийской низменности (Астраханской области, Калмыкии, северных регионов Казахстана). Либо из Сирийской пустыни. Были научные исследования, которые показали такое влияние: на Эльбрусе гляциологи из Института географии РАН находили в ледяных кернах пыль, занесённую с территории Сирии".
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