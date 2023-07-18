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16:06 (мск), источник: РБК

Ливень в Москве затопил некоторые улицы, вода попала в метро и Госдуму

Из-за сильного ливня в Москве затопило некоторые улицы. Синоптики зафиксировали, что в части районов города менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки», — сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Больше всего осадков выпало в ЦАО (23 мм), СВАО (22 мм) и САО (21 мм). Средняя норма осадков в Москве для июля — 90 мм.

Из-за сильного дождя вода попала на некоторые станции метро. Капающую с крыши воду видели и в здании Госдумы, и в Совете Федерации, передавало «РИА Новости». В частности, воду видели на последнем этаже на потолке в нижней палате парламента.

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