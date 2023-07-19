Как правильно собраться в лес за грибами и что делать, если заблудились

Точнее, в поисковых целях беспилотники использовать разрешается и сейчас, правда, для этого нужно собрать подписи не в одной инстанции. А при поиске потерявшегося в лесу человека счет обычно идет на часы, потому бегать за разрешениями просто некогда. Но и в случаях, когда собрать подписи удается быстро, дрон может не оправдать надежд. Над Москвой и областью работают средства радиоэлектронной борьбы, которые сбивают навигацию. Беспилотник видит заблудившегося, но не может обозначить на карте конкретную точку или хотя бы квадрат поиска. И куда конкретно посылать спасателей — непонятно.
В «ЛизеАлерт» просят грибников учитывать эти реалии. Но особых надежд на сознательность граждан не питают — многолетняя статистика говорит о том, что число потеряшек год от года не уменьшается. В июне за помощью к спасателям обратились 54 заплутавших в лесах под Москвой грибника. В августе-сентябре, когда грибной сезон выйдет на пик, будет по 50 звонков ежедневно.
Те, кто давно занимается поисковой работой, говорят, что причин, по которым люди теряются в лесу, всего три. Первая и основная — это беспечность. Идут в лес, не зная, как ориентироваться, не берут с собой телефон, одеваются в темную и камуфляжную одежду, в которой быстро теряют друг друга из виду. Не предупреждают близких о том, что ушли за грибами. А между тем от этого зависит, как скоро человека начнут искать.
Если мы начинаем поиск в Московском регионе в первый день пропажи человека, спасем 96% людей. А если начинаем поиск на третьи сутки, то найдем и спасем меньше половины пропавших.
Вторая причина того, что грибники сбиваются с пути, — переоценка своих сил. Они считают, что они отлично знают лес, и пытаются выйти сами, долго плутают, тратят время и силы, а в итоге лишь забираются в непролазную чащу. И третья причина — несчастные случаи. Последние не стоит недооценивать, они могут произойти с любым и из-за самой малости. Человек, например, споткнулся о корягу и подвернул ногу. И тогда он не вернется домой к обеду, как планировал. А не вернувшись вовремя, не примет лекарство, которое беспечно не взял с собой в лес. И по дороге домой ему станет плохо уже от обострения хронических заболеваний.
Самые безопасные грибы и ягоды продаются в магазине. А любой поход в лес — это заведомо опасное мероприятие, говорит спасатель Сергеев. Потому собираться в лес нужно так, как будто обратно вы планируете вернуться домой только через пару дней. Это, кстати, практикуют северные народы, которые занимаются промыслом. Они никогда не выходят из дома без «тревожного рюкзака», в котором есть все необходимое, чтобы пережить сутки-двое в резко изменившихся погодных условиях.
Без дронов искать заблудившихся стало гораздо сложнее.
Вот как, по мнению спасателей, должен выглядеть «тревожный рюкзак» подмосковного грибника: компас или навигатор, свисток, нож, спички или зажигалка, фонарик, полностью заряженный телефон и желательно дополнительный внешний аккумулятор, лекарства, которые вы должны принимать ежедневно. Кроме того, нужно взять бутылку воды и какой-то запас еды — пару бутербродов, пачку печенья. Не лишним будет положить в рюкзак теплую кофту и дождевик. Пожилые люди — а именно они теряются в лесах чаще всего — могут не пережить первую же прохладную ночь, особенно если вечером шел дождь и одежда промокла.
Управление гражданской защиты Московской области подготовило памятку о том, как нужно себя вести, если вы осознали, что не можете найти дорогу из леса. Прежде всего нужно вспомнить, какие хорошо опознаваемые ориентиры встретились вам в последний час, и постараться вернуться к ним. Это может быть холм, тропинка, ручей, необычное дерево, камень, вышка ЛЭП или квартальный столб. Если не получается, нужно просто выйти на любое более-менее открытое пространство и оставаться на месте. И позвонить по двум номерам: 112 и 8−800−700−54−52. Последний номер — поискового отряда «ЛизаАлерт». После звонка уходить никуда не нужно, спасатели будут искать вас именно по тем ориентирам, которые вы озвучили, находясь в конкретной точке леса.
Если вы понимаете, что ночевать тоже придется в лесу, нужно соорудить подстилку из хвойных веток и постараться разжечь костер. Ночью главная задача — сохранить тепло и обезопасить себя от диких животных, огонь прекрасно справляется с обеими задачами.
Опытные грибники и охотники говорят, что на ночь лучше устраиваться под раскидистыми деревьями, их ветви окажутся незаменимыми, если внезапно начнется дождь.
Еще спасатели советуют прекратить любое передвижение по лесу с наступлением темноты, поскольку, не видя ничего перед собой, можно забрести в топкую местность или наткнуться на лежбище диких животных. Не стоит пробовать незнакомые ягоды и грибы, а то, согласитесь, будет обидно — и заблудился, и отравился.
Во время загрузки произошла ошибка.