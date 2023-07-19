Последствия сильного ливня в Москве

Во вторник, 18 июля, в Москве и области начался сильный ливень с грозой. За короткое время на проезжей части в центре города образовался потоп: движение остановилось, а машины на некоторых улицах уходили под воду. В подтопленном Арбатском тоннеле движение перекрывалось на несколько часов. На ВДНХ из-за непогоды остановилось самое большое в Европе колесо обозрения, в кабинках в это время находились люди. Временно закрылись парки и зоопарк. Ливень прервал заседание круглого стола в Совете Федерации — там протекла крыша. Сенаторы сначала поставили на стол стакан, в который капала вода, затем заменили его на ведро, а потом и вовсе переместились в другое помещение. В Госдуме вода капала с лестничного пролета.
По предварительным оценкам, с 14:00 вторника до 9:00 среды в Москве выпало 45% месячной нормы осадков. К утру среды из-за ливней и ветра в городе упало около 70 деревьев, пострадали полсотни машин. Среди людей пострадавших нет.
Ущерб столичному бизнесу от ливня может составить несколько десятков миллионов рублей, заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По его словам, пострадало сразу несколько сфер бизнеса — транспорт и логистика, кафе и рестораны с летними верандами, а также розничная торговля: «Плохая погода отпугнула покупателей и уменьшила количество клиентов, что привело к снижению продаж. То есть речь идет еще и об упущенной выручке». Из-за дождя оказали сдвинуты сроки строительства или ремонта объектов.
По прогнозам синоптиков, дождь окончательно закончится к 18 часам сегодняшнего дня.