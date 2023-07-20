Стало известно, сколько россиян с возрастом перестали ненавидеть огород

Как показал опрос «Авито Услуги», своя дача есть в большинстве российских семей — 53%. Нет собственного загородного дома у 41% опрошенных, однако больше половины из них хотели бы его иметь. В ближайшее время планируют такую покупку 13% россиян.
Интересно, что среди молодых людей в возрасте 25−34 лет больше половины мечтают о собственной даче (57%), а ещё 17% респондентов этой возрастной группы уже планируют покупку участка и постройку дома в ближайшие пару лет.
Дачные хлопоты любят 40% опрошенных (чаще это женщины и люди старше 65 лет). При этом каждый четвёртый с годами полюбил сад-огород.
«Интересно, что отношение к дачным хлопотам меняется у молодёжи. Об этом рассказали 28% молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет, то есть каждый третий респондент. Чаще меняют мнение люди, чьи родственники или знакомые имеют загородный дом (31%)», — рассказали авторы исследования.
Равнодушно относятся к саду и огороду 14% опрошенных, а 13% никогда не любили такие работы (в этой категории больше мужчин).