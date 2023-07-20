Ученые пропустили сближение с Землей крупного астероида
Его диаметр оказался больше, чем у разрушительного метеорита «Челябинск».
Его диаметр оказался больше, чем у разрушительного метеорита «Челябинск».
Астрономы пропустили сближение астероида под названием 2023 NT1 с Землей. Ученые узнали о его существовании лишь спустя два дня, в момент наибольшего сближения. Космический объект приблизился к нашей планете на пугающе близкое расстояние, равное около 100 тыс. км — это примерно четверть расстояния между Землей и Луной. Об этом пишет Daily Mail.
По данным NASA и Международного астрономического союза, астероид максимально приблизился к Земле 13 июля. Однако ученые зафиксировали факт сближения лишь 15 июля. Первой это сделала обсерватория ATLAS в Южной Африке, после чего приближение зафиксировали и другие аппараты.
Таким образом, он оказался даже больше, чем метеорит «Челябинск», вошедший в атмосферу Земли и взорвавшийся в ней в феврале 2013 года. Тогда от произошедшего пострадали более 1,6 тыс. человек.
По данным исследователей, на сегодняшний день астероид удаляется от Земли со скоростью более 40 тыс. км/ч.
В мае космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил пояс астероидов в системе звезды Фомальгаут. Она находится в созвездии Южной Рыбы в 25 световых годах от Земли. Исследователи идентифицировали сразу три пояса, которые простираются на 23 млрд км от самой звезды, что в 150 раз больше расстояния Земли от Солнца. Диаметр внешнего пояса почти в два раза больше пояса Койпера в Солнечной системе.