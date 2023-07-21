Как накажут за шашлык во дворе?
Нарушают ли они какие-то правила те, кто устанавливает во дворе многоэтажки мангал и жарят мясо, причем дым летит в окно соседям?
Нарушают ли они какие-то правила те, кто устанавливает во дворе многоэтажки мангал и жарят мясо, причем дым летит в окно соседям?
— Разводить костры в городе, в том числе и в мангале, можно только на специально оборудованных площадках. В теории такое место может быть создано во дворе многоэтажки, но для этого жильцы должны провести собрание собственников, благоустроить территорию с соблюдением требований пожарной безопасности, — объяснила «АиФ» адвокат Ирина Смолякова. — В ином случае шашлычников могут привлечь по ст. 20.4.
КоАП РФ и оштрафовать на сумму до 15 тыс. руб. Если в этот период действует особый противопожарный режим, то штраф увеличивается до 20 тыс. Но даже при соблюдении требований противопожарного режима мангал во дворе может нарушать права соседей, в частности, из-за дыма, попадающего в квартиры. Можно обратиться в суд. Требования по иску нужно обосновывать защитой права на благоприятную окружающую среду, которое соседи нарушают.