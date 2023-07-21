Съели баню, разводят тлю. Биолог Горюнов прокомментировал мифы о муравьях

Мирмеколог, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Данила Горюнов специально для читателей aif.ru развенчивает самые популярные мифы о муравьях и рассказывает, как вести себя с ними на садовом участке.
Миф 1: садовые муравьи разводят тлю и разносят ее по участку
У садовых муравьев нет животноводческих навыков, так что тлю они не разводят и не пасут. Она без них прекрасно размножается. Вообще, муравьи не влияют на количество тли на садовом участке — оно от них никак не зависит.
Когда говорят о симбиозе муравьев и тли, забывают, что там есть еще третий участник процесса — это растения. Тля питается соком растений, а муравьи этот сок сдаивают из нее в виде пади. Но надо понимать, что тля забирает совсем микроскопическую долю растительного сока. И она не способна нанести вред взрослому растению. Пострадать могут только молодые, те, что недавно посажены. Но за ними и так усиленно ухаживают. К тому же тлю на саженце всегда можно заметить и быстро ее убрать, смыв тонкой струйкой воды.
Миф 2: муравьи грызут плоды и ягоды
Каждому, кто считает, что такое возможно, я рекомендую провести простой эксперимент. Взять в руки арбуз и попробовать съесть его, не пользуясь столовыми приборами и не разбивая об колено. Возможно, у вас это даже получится, но вот муравью надкусить яблоко или хотя бы клубнику никак не удастся: его челюсти не открываются так сильно, чтобы ими можно было повредить плод. Кроме того, у него силенок для этого маловато: арбуз гораздо меньше человека, а ягода намного крупнее муравья.
На это многие возразят: как же, я видел, что муравьи облепили яблоко (грушу, сливу) и грызли его! На самом деле, вы наблюдали заключительную стадию этого процесса. Вы не видели, как плод склевала птица или прогрыз слизень. Или же он сам упал на землю и повредился. После этого образовалась рана — поврежденный участок, куда обязательно придут муравьи, чтобы слизывать оттуда сок. Да и не только муравьи, но и много кто еще — мухи, осы, жуки…
Таким образом, вы просто допускаете логическую ошибку в рассуждениях, приняв следствие за причину. Вы видели на своем участке муравьев (они ведь не прячутся; если муравейник есть, рано или поздно вы этих насекомых заметите), а теперь видите, что они облепили поврежденный плод, и думаете: ага, значит, это сделали они! А настоящий вредитель остался вами не замечен.
Миф 3: муравьи превращают дерево в труху
Да-да, иногда еще говорят: «Муравьи съели баню». Или, например, доводилось слышать, что они прогрызли бетон. На самом деле эти насекомые не едят древесину, и уж тем более бетон.
В экологии выделяют несколько стадий разложения древесины. В самой последней, когда она становится совсем трухлявой, ее может есть даже червь. Муравьи могут начать грызть древесину на предпоследней стадии подпорченности. Точнее, они соскабливают подсохшие волокна и используют их как строительный материал. Или же просто выносят труху. Как раз именно за этим занятием их порой застает человек. И опять же делает неправильный вывод: раз древесина испорчена, значит, виноваты муравьи. А на самом деле ее испортили бактерии или грибы.
Муравьи, вселяясь в пораженную другими организмами древесину, как раз начинают там наводить порядок: они облизывают стенки, тем самым дезинфицируя их, и выносят труху. То есть они, наоборот, предотвращают дальнейшее поражение грибком.
Миф 4: все муравьи одинаковые
Это самое распространенное заблуждение, которое я слышал. Люди считают, что муравьи — это безвольные винтики в большой машине, какой является муравьиная семья.
Трудно поверить, но у каждого муравья есть свой характер, и этим они мало отличаются от людей. От характера зависит та функция, которую он будет выполнять в социуме — семье. Функций много. Есть разделение на репродуктивных особей и на рабочих. Рабочие, в свою очередь, делятся на тех, кто выполняет функции внутри гнезда, и тех, кто действует снаружи.
Миф 5: в муравейнике все разумно устроено
Пожалуй, с этим можно согласиться. Муравьи — социальные насекомые, поэтому устройство и «продуманность» их общественной жизни действительно впечатляет.
То, что происходит внутри муравейника, во многом покрыто тайной. Тем не менее мы знаем, что там есть няньки, которые выращивают расплод, есть строители, есть мусорщики, есть грумы — чистильщики. Грумы встречают каждого возвращающегося рабочего муравья и тщательно его облизывают, чтобы тот не принес с собой какую-нибудь гадость. Еще внутри муравейника есть резерв — рабочие разной степени подготовки. Они могут внезапно понадобиться где-то снаружи, а пока этого не случилось, являются хранителями пищи.
Особи, работающие снаружи, заняты в основном добычей пищи. Это фуражиры. Часть из них работает с тлей — занимается ее «доением», охраной и переносом пади в гнездо. Так организовывается поток углеводной пищи, которая дает муравьям энергию.
Белковую пищу, необходимую в основном для личинок, добывают муравьи-охотники. У них тоже функции распределены: одни фиксируют добычу, другие ее убивают, третьи — переносят. За всем этим внимательно приглядывают фуражиры-резиденты. Они координируют всю деятельность, и за каждым закреплен определенный участок.
Кстати, если попробовать сравнить интеллект муравья и человека, сравнение будет не в пользу последнего. Объем коры больших полушарий, где возникают временные связи и где действует механизм анализа и «думания», у человека составляет до 48% от всего объема мозга. У муравьёв временные связи образуются в так называемых грибовидных телах, а их относительный объем в мозге насекомого — до 53%. То есть у муравьев мозг на 5% более «думающий», чем у нас.
Миф 6: от муравьев на участке надо обязательно избавляться
Во-первых, это просто невозможно. С ними можно вести войну, добиваться гигантских жертв с их стороны, однако победить их не удастся. А во-вторых, и это главное, — а зачем это делать? Зачем избавляться от насекомых, которые не несут никакой угрозы, если, конечно, вы не вздумаете ни с того ни с сего засунуть руку в муравейник?
С муравьями можно «договориться». Они не любят, когда их беспокоят, и сами уходят оттуда, где человек проявляет активность. Если вы что-то копаете в определенном месте своего участка, косите или часто там бродите, муравьи сами покинут это место. Они приходят только туда, где человек бывает изредка или не бывает вовсе. Они прекрасно вписываются в инфраструктуру, которую мы создаем на своем участке.
Если вы заметили муравьев у себя в садовом домике, никакой трагедии в этом нет. Скорее всего, они обустроили где-то под полом или в стенах прогревочные камеры для своих куколок, но это ненадолго — скоро они уйдут. И потом, если муравьи смогли там обосноваться, это вам сигнал: значит, древесина испорчена — возможно, ее поел гриб. Имеет смысл разобрать пол и посмотреть.
А также это напоминание, что надо соблюдать элементарную гигиену: сметать крошки со стола, протирать капли, не держать еду открытой. На чистой кухне муравьям делать вообще нечего.
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