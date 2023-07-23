23 июля — День дачника: как отмечают праздник в России в 2023 году

День дачника 2023 — как появился праздник
Для миллионов россиян слово «дача» стало неотъемлемой частью жизни, по крайней мере — с мая по октябрь.
Как следует из данных последней сельхозпереписи, сегодня в России около 60 млн дачников, все вместе они ведут хозяйство на площади около 1,5 млн га. Потому День дачника можно по праву назвать народным праздником.
Почему датой празднования выбрано именно 23 июля, до сих пор точно не известно. Возможно, из-за своей близости к календарной середине лета, когда уже можно подвести предварительные итоги дачного сезона, а погода всё еще радует теплом и солнцем.
Некоторые же считают, что эта дата взята из романа Владимира Мегре «Звенящие кедры России». Главная героиня произведения Анастасия в шутку предложила учредить праздник, посвященный дачникам, в разговоре со своим собеседником. Кавалер поддержал идею и назначил дату 23 июля, так как в этот день девушка отмечала свой день рождения.
День дачника 2023 — как отмечают в России
Праздник, как правило, отмечают на даче. В этом году он приходится на воскресенье. Поэтому в выходной день можно собраться за городом с семьей и друзьями, пожарить шашлыки, угостить гостей свежими овощами прямо с грядки.
Доброй традицией считается поздравить и своих соседей. В этот день принято дарить семена или саженцы садового растения, рассаду, инвентарь для работ в саду и на огороде, а также поделки, сделанные своими руками из подручных и природных материалов.
Не стоит забывать и об украшении жилища. В доме и на участке обычно размещают гирлянды, украшают деревья и стены венками из цветов. А вечером можно вспомнить любимые песни под гитару, сидя у костра.
День дачника 2023 — интересные факты
Первые дачи в России появились еще в начале XVIII века, в эпоху Петра I. Изначально это были скорее не дачи, а усадьбы под Петербургом, которые царь даровал своим приближенным за заслуги перед государством. Изначально дача служила местом исключительно для отдыха.
Позднее слово «дача» приобрело современное значение — как загородный дом с приусадебным участком, не являющийся основным местом жительства хозяина.
А поистине народным слово «дача» стало в 1960—1980 годы, когда на предприятиях выделяли бесплатные земельные участки. Обычно они были небольшие — четыре-шесть соток — без воды, канализации и других благ цивилизации. Однако для большинства советских граждан они служили символом высокого социального статуса и богатства, как автомобили «Жигули» и «Волга».
Часто добираться до дачи, приходилось своим ходом с пересадкам на нескольких видах транспорта, а отдыхать почти не получалось, так как всегда было что копать и строить. Только в последние годы дача приобрела свое первоначальное значение места отдыха вдали от города.
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