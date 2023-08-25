Сушите банки. Пять катастрофических ошибок при засолке огурцов
Консервированные огурцы — главное блюдо, которое закатывается в банки на зиму. Как добиться того, чтобы огурцы хрустели, а банки с ними никогда не взрывались? Подскажет aif.ru.
Консервированные огурцы — главное блюдо, которое закатывается в банки на зиму. Как добиться того, чтобы огурцы хрустели, а банки с ними никогда не взрывались? Подскажет aif.ru.
Консервированные огурцы — главное блюдо, которое закатывается в банки на зиму. У каждой хозяйки свой рецепт и свои секреты. Но если вы только начинаете свой путь в консервировании, то постарайтесь избежать ошибок, которые испортят вам всю малину. В смысле, все огурцы.
Итак, вот пять катастрофических ошибок при засолке огурцов:
Мелкая соль. Огурцы станут мягкими и невкусными. Нужна только крупная соль.
Подпорченные огурцы. «С бочком», овощи, которые начали портиться нельзя брать для консервирования. Это не способ «спасения» овощей. Вы занесете в консервы огромное количество бактерий, которые будут размножаться, такими консервами можно отравиться. Да и вкусно — никогда не получится.
Влажная банка. Вы тщательно простерилизовали банку, а потом засолили огурчики и закрыли. Есть большая вероятность того, что заготовка не сможет долго стоять в шкафу и начнет плесневеть. Перед закладыванием консервов любую банку нужно не только стерилизовать, но и просушить.
Неправильное охлаждение. После того как банку закрыли и закатали ее стерилизованной крышкой, банку чаще всего переворачивают и в таком виде дают постоять. Делается это для того, чтобы силиконовое кольцо по краю крышки смягчилось, и крышка стала лучше прилегать к горлышку банки. Тогда герметизация будет полной и консервы хорошо сохранятся. Лучше не пренебрегать этим этапом, а дать банкам постоять вверх ногами хотя бы 1−2 часа. Но можно оставить их до полного остывания.
Пренебрежение рецептом. Важно, чтобы в консервах было достаточное количество соли, сахара, уксуса — тогда консервы будут храниться долго. Так что важно соблюдать рецептуру, а не работать «на глазок».