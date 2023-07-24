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11:37 (мск), источник: РБК Life

Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь на 12 августа

Россияне увидят его невооруженным глазом, но надо выехать за город.

Источник: РИА "Новости"

Метеорный поток Персеиды достигнет максимума активности в ночь на 12 августа, и в небе можно будет наблюдать до двух «падающих звезд» в минуту, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Ожидается до 100 метеоров в час, или один-два метеора в минуту. Наблюдения возможны при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки. Лучшее для этого время — с полуночи до рассвета», — приводит агентство данные астрономов.

Как пояснили в Международной метеорной организации (International Meteor Organization), «персеиды активны с 14 июля по 1 сентября. Они достигают максимума 12 или 13 августа, в зависимости от года».

Персеиды — метеорный поток, порожденный кометой Свифта — Туттля, его можно наблюдать ежегодно. Это частички кометы, которые растянулись по орбите, и Земля раз в году их пересекает, входит в метеорное облако, которое оставлено кометой.

Увидеть его можно во всем Северном полушарии. Свое название поток получил по созвездию Персея, поскольку радиант потока находится в этом созвездии (радиантом называют точку на небесной сфере, из которой, как кажется, вылетают метеоры).

Поток Персеиды считается самым доступным для наблюдения метеорным потоком — главное, чтобы темное августовское небо было безоблачным и свободным от городской подсветки и смога. Причем метеорные потоки — это одно из немногих космических явлений, которое лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов маленькое поле зрения.

Для наблюдения звездопада Персеиды лучше выехать за город после 22:00, поскольку на городском небе видны только самые яркие звезды и метеоры (болиды), отметили ученые Уфимского планетария.

В прошлом году жители России наблюдали данное явление также в ночь на 12 августа.

Кроме того, в августе 2023 года ожидается два суперлуния — так называют полнолуние вблизи перигея, причем Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км (перигей) и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше чем на три дня.

Суперлуния происходят каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко, отмечают в Московском планетарии. В предстоящем августа они выпадают на 1-е и 31-е число последнего летнего месяца.

«Выделим одну дату — 31 августа 2023 года: минимальное время между полнолунием и перигеем — всего 9 часов 45 минут. Наименьшее расстояние между Луной и Землей — 357 181 км».

Поэтому именно предстоящее полнолуние 31 августа ученые называют суперлунием 2023 года и надеются на ясную погоду, «чтобы полюбоваться самой большой полной луной 2023 года».

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