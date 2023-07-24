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12:39 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Подробный лунный календарь садовода и огородника на август 2023 года

В августе наступает пора сбора основного урожая, консервирования и пополнения запасов плодов и овощей. Несмотря на то, что это последний летний месяц, садоводам и огородникам предстоит еще немало хлопот. Чтобы все запланированные дачные дела прошли успешно, рекомендуем придерживаться лунного посевного календаря.

Источник: РИА "Новости"

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в августе

Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на август. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.

Итак, благоприятные дни для посева: 4, 9−13, 17−19, 22, 23 августа.

Неблагоприятные дни для посева: 1, 2, 16, 29, 30, 31 августа.

Фазы Луны в августе 2023 года

Растущая Луна: 17 — 30 августа.

Полнолуние: 1 и 31 августа.

Убывающая Луна: 2 — 15 августа.

Новолуние: 16 августа.

Источник: РИА "Новости"

План работ в саду и огороде

В августе у дачников немало забот: уборка урожая, консервация фруктов и овощей, подготовка растений к зиме и многое другое. Чтобы не забыть о важных дачных процессах, рекомендуем свериться с лунным посевным календарем.

1 августа (вт) — Полнолуние

В этот день не стоит работать с растениями. Вместо этого вы можете начать подготовку ям для осенней посадки саженцев.

2 августа (ср) — Луна убывает

Отличный день для работ в саду и огороде! Вы можете полить грядки, внести удобрения, прорыхлить почву.

3 августа (чт) — Луна убывает

День как нельзя лучше подходит для уборки урожая фруктов, ягод и овощей, а также для повторных посадок зеленных и листовых культур.

4 августа (пт) — Луна убывает

Уделите внимание землянике: удалите ненужные усы с детками, уберите старую мульчу и обработайте кустики от болезней и вредителей. Кроме того, в теплице можно посеять зелень и редис.

5 августа (сб) — Луна убывает

День благоприятен для уборки урожая на хранение, а также для посадки зелени, пекинской капусты, дайкона, зимней редьки. А еще самая пора провести санитарную обрезку роз.

6 августа (вс) — Луна убывает

Растениями сегодня лучше не заниматься. Вместо этого вы можете законсервировать фрукты и овощи, а также освободить место в погребе для будущего урожая.

7 августа (пн) — Луна убывает

Рекомендуем выкопать ранние сорта картофеля, обрезать кусты малины, черешни, вишни, сливы, а также собрать урожай фруктов, ягод и овощей.

8 августа (вт) — Луна убывает

В этот день можно продолжить сбор урожая, а также обрезать фруктовые деревья и кустарники. Не рекомендуется сегодня обрабатывать землю и полоть сорняки. А на освободившихся грядках можно посеять сидераты.

9 августа (ср) — Луна убывает

Наведите порядок на своем дачном участке: соберите падалицу, обрежьте сухие ветки. Кроме того, день благоприятен для посева любых культур для повторного урожая.

Источник: РИА "Новости"

10 августа (чт) — Луна убывает

Займитесь любыми видами обрезки — день этому благоприятствует. Также можно продолжить собирать урожай для длительного хранения и делать заготовки на зиму.

11 августа (пт) — Луна убывает

Самое время привить яблони и груши, а еще провести санитарную обрезку деревьев и кустарников.

12 августа (сб) — Луна убывает

Рекомендуем посеять зелень и редис на освободившиеся грядки, а в саду посадить деревья и кустарники.

13 августа (вс) — Луна убывает

В этот день не стоит проводить земляные работы и бороться с болезнями и вредителями. А вот поливать и удобрять растения сегодня очень даже рекомендуется!

14 августа (пн) — Луна убывает

Сегодня можно пасынковать помидоры и подкормить огурцы, а еще сеять сидераты и поливать растения.

15 августа (вт) — Луна убывает

День отлично подходит для подкормки удобрениями и обработки от болезней кустов смородины и крыжовника. Кроме того, сегодня можно собрать урожай для длительного хранения и заняться консервацией.

16 августа (ср) — Новолуние

Крайне неблагоприятный день для работы с растениями! Вместо этого можно посеять сидераты на освободившиеся грядки, прорыхлить почву.

17 августа (чт) — Луна растет

Отличный день, чтобы обрезать побеги у малины и старые сухие побеги у смородины и крыжовника. А еще можно собрать урожай корнеплодов.

18 августа (пт) — Луна растет

День подходит для борьбы с болезнями и вредителями, а также для полива и подкормки деревьев и кустарников. Можно убирать чеснок, лук и корнеплоды, а в саду — делить и пересаживать пионы.

19 августа (сб) — Луна растет

Сегодня можно сеять любые культуры, сажать и пересаживать многолетники, удобрять цветы перегноем.

20 августа (вс) — Луна растет

Рекомендуем заняться сбором урожая, перекопать грядки, подкормить плодовые деревья. А еще сегодня благоприятный день для работы с вьющимися растениями, виноградом и земляникой.

21 августа (пн) — Луна растет

Благоприятная пора для посадки деревьев, кустарников и многолетников. Кроме того, рекомендуем в этот день сушить овощи, собирать лекарственные травы, бороться с вредителями.

22 августа (вт) — Луна растет

День отлично подходит для того, чтобы посадить клубнику, полить и подкормить растения, посеять сидераты на свободные грядки.

23 августа (ср) — Луна растет

Рекомендуем заняться помидорами: удалите пасынки и верхние соцветия. А еще начинайте размножать черенками красную и белую смородину.

24 августа (чт) — Луна растет

Перекопайте пустые грядки и внесите удобрения, а также посейте сидераты и скороспелые овощи.

25 августа (пт) — Луна растет

Этот день благоприятен для сбора фруктов, семян и корнеплодов, заготовки сена и дров, посадки и обрезки кустарников и деревьев.

26 августа (сб) — Луна растет

Сегодня стоит пересадить и размножить многолетники, а еще собрать семена, овощи и фрукты.

27 августа (вс) — Луна растет

В этот день не стоит ничего сажать и пересаживать. Рекомендуем удалить сухие ветки на деревьях и кустарниках и собрать лекарственные травы.

28 августа (пн) — Луна растет

Самое время выкопать картофель и положить его сушиться в темное помещение. А еще начинаем готовить розы к зимовке: прекращаем их поливать, рыхлить и подкармливать.

29 августа (вт) — Луна растет

Сеем скороспелые овощи: редис, зелень, пряные травы. Кроме того, в этот день можно пересаживать пионы, сажать декоративные и ягодные кустарники и лекарственные травы.

30 августа (ср) — Луна растет

Отличный день, чтобы провести в саду санитарную обрезку. Также рекомендуется сажать и пересаживать кустарники (смородину, крыжовник) и фруктовые деревья (груши, сливы).

31 августа (чт) — Полнолуние

Крайне не рекомендуем работать с растениями и собирать семена. А вот вносить под культуры минеральные удобрения разрешается.

Источник: РИА "Новости"

Работы в саду

Подкармливаем плодовые деревья. В августе подкормки требуются только яблоням, грушам и сливам. Для летних сортов яблонь и груш смешиваем 1,5 стакана двойного суперфосфата и 1 стакан сульфата калия, равномерно разбрасываем по диаметру приствольного круга, заделываем в почву граблями и поливаем. А для сливы растворяем в воде 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия и поливаем из расчета 40 л на дерево.

Собираем падалицу. Многие игнорирует этот процесс, и зря, ведь падалица — это рассадник болезней и вредителей. Чаще всего фрукты отваливаются от веток, потому что они поражены плодожоркой или начали загнивать. Падалицу надо обязательно закапывать на глубину 50 см или вывозить ее с мусором за пределы дачного участка.

Ставим подпорки под плодовые деревья. Осенние и зимние сорта яблок и груш в августе еще наливаются. Если урожай большой, то ветви могут не выдержать нагрузки, а потому нужно ставить подпорки — прочные рогатины. Только учтите, что место соприкосновения с веткой нужно обмотать мешковиной во избежание травмирования коры.

Обрезаем побеги малины. В основном, ягоды малины формируются на боковых веточках, поэтому после сбора урожая нужно вровень с почвой обрезать все отплодоносившие побеги. Далее проредите побеги этого года — на погонный метр оставьте 30−40 растений с крепкими стеблями, укоротите у них верхушки на 10 см. Такая процедура поможет активнее расти боковым веточкам, а это значит, что ваш урожай будет еще богаче.

Обрезаем виноград. В начале августа укоротите побеги винограда этого года на 10−20 см. Это делается для того, чтобы лозы успели вызреть до начала холодов. Важно: такую процедуру проводят на винограде только на третий год после посадки, после чего нужно обрезать однолетние побеги каждый год.

Источник: РИА "Новости"

Работы в огороде

Прищипываем верхушки томатов. Чтобы завязавшиеся плоды успели созреть, необходимо обрезать верхушки томатов вместе с верхними цветущими кистями.

Сеем скороспелые овощи и зелень. В августе можно посеять пекинскую капусту, осенние сорта редиса, листовые салаты, кресс-салат, рукколу, шпинат, укроп и петрушку.

Сеем сидераты. Есть такое правило: земля в огороде не должна пустовать, а потому освободившиеся после сбора урожая грядки можно засеять скороспелыми овощами или сидератами. Самые популярные варианты: горчица, рожь, рапс. Благодаря такой процедуре рост сорняков и развитие патогенов будут подавлены. Сидераты можно высевать в течение всего месяца.

Урожай в августе

В огороде созревают ранние дыни и арбузы. А еще в августе собирают урожай томатов и кабачков, продолжают собирать огурцы.

И, конечно, приходит пора выкапывать картофель — желательно сделать это до 20 августа. Не затягивайте с его уборкой, ведь в конце лета ночи становятся холодными и часто выпадают росы, а это провоцирует вспышки различных болезней.

В саду в это время созревают груши и яблоки. Обратите внимание, что летние сорта очень плохо хранятся, поэтому их нужно или сразу съесть, или заготовить на зиму. Кроме того, в августе убирают урожай сливы, алычи, облепихи, поздних сортов вишни, смородины, крыжовника.

Источник: РИА "Новости"

Народные приметы для садоводов и огородников

В народе август называют «жнивень», ведь именно в этом месяце проводят активные полевые работы и собирают урожай. Чтобы природные сюрпризы не помешали вашим планам в саду и огороде, обратите внимание на народные приметы, которые помогут определить предстоящую погоду.

  • Если в августе выпал ранний иней — ждите раннюю и холодную зиму. А если первые семь дней августа месяца погода не меняется, то следует ожидать затяжную зиму.
  • Если август выдался сухим, то и осень будет сухой и теплой.
  • Слишком много гроз в августе — к долгой осени.
  • На деревьях много ранних желтых листьев — к ранней осени.
  • Если урожай вишни выдался обильным — ждите студеную зиму.
  • В августе высокие сорняки — зима ожидается снежной.
  • Если в августе встречается много гнезд ос, то это признак холодной зимы.
  • Мокрый и теплый август — к отличному урожаю грибов.

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