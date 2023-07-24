Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в августе
Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на август. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.
Итак, благоприятные дни для посева: 4, 9−13, 17−19, 22, 23 августа.
Неблагоприятные дни для посева: 1, 2, 16, 29, 30, 31 августа.
Фазы Луны в августе 2023 года
Растущая Луна: 17 — 30 августа.
Полнолуние: 1 и 31 августа.
Убывающая Луна: 2 — 15 августа.
План работ в саду и огороде
В августе у дачников немало забот: уборка урожая, консервация фруктов и овощей, подготовка растений к зиме и многое другое. Чтобы не забыть о важных дачных процессах, рекомендуем свериться с лунным посевным календарем.
1 августа (вт) — Полнолуние
В этот день не стоит работать с растениями. Вместо этого вы можете начать подготовку ям для осенней посадки саженцев.
2 августа (ср) — Луна убывает
Отличный день для работ в саду и огороде! Вы можете полить грядки, внести удобрения, прорыхлить почву.
3 августа (чт) — Луна убывает
День как нельзя лучше подходит для уборки урожая фруктов, ягод и овощей, а также для повторных посадок зеленных и листовых культур.
4 августа (пт) — Луна убывает
Уделите внимание землянике: удалите ненужные усы с детками, уберите старую мульчу и обработайте кустики от болезней и вредителей. Кроме того, в теплице можно посеять зелень и редис.
5 августа (сб) — Луна убывает
День благоприятен для уборки урожая на хранение, а также для посадки зелени, пекинской капусты, дайкона, зимней редьки. А еще самая пора провести санитарную обрезку роз.
6 августа (вс) — Луна убывает
Растениями сегодня лучше не заниматься. Вместо этого вы можете законсервировать фрукты и овощи, а также освободить место в погребе для будущего урожая.
7 августа (пн) — Луна убывает
Рекомендуем выкопать ранние сорта картофеля, обрезать кусты малины, черешни, вишни, сливы, а также собрать урожай фруктов, ягод и овощей.
8 августа (вт) — Луна убывает
В этот день можно продолжить сбор урожая, а также обрезать фруктовые деревья и кустарники. Не рекомендуется сегодня обрабатывать землю и полоть сорняки. А на освободившихся грядках можно посеять сидераты.
9 августа (ср) — Луна убывает
Наведите порядок на своем дачном участке: соберите падалицу, обрежьте сухие ветки. Кроме того, день благоприятен для посева любых культур для повторного урожая.
10 августа (чт) — Луна убывает
Займитесь любыми видами обрезки — день этому благоприятствует. Также можно продолжить собирать урожай для длительного хранения и делать заготовки на зиму.
11 августа (пт) — Луна убывает
Самое время привить яблони и груши, а еще провести санитарную обрезку деревьев и кустарников.
12 августа (сб) — Луна убывает
Рекомендуем посеять зелень и редис на освободившиеся грядки, а в саду посадить деревья и кустарники.
13 августа (вс) — Луна убывает
В этот день не стоит проводить земляные работы и бороться с болезнями и вредителями. А вот поливать и удобрять растения сегодня очень даже рекомендуется!
14 августа (пн) — Луна убывает
Сегодня можно пасынковать помидоры и подкормить огурцы, а еще сеять сидераты и поливать растения.
15 августа (вт) — Луна убывает
День отлично подходит для подкормки удобрениями и обработки от болезней кустов смородины и крыжовника. Кроме того, сегодня можно собрать урожай для длительного хранения и заняться консервацией.
16 августа (ср) — Новолуние
Крайне неблагоприятный день для работы с растениями! Вместо этого можно посеять сидераты на освободившиеся грядки, прорыхлить почву.
17 августа (чт) — Луна растет
Отличный день, чтобы обрезать побеги у малины и старые сухие побеги у смородины и крыжовника. А еще можно собрать урожай корнеплодов.
18 августа (пт) — Луна растет
День подходит для борьбы с болезнями и вредителями, а также для полива и подкормки деревьев и кустарников. Можно убирать чеснок, лук и корнеплоды, а в саду — делить и пересаживать пионы.
19 августа (сб) — Луна растет
Сегодня можно сеять любые культуры, сажать и пересаживать многолетники, удобрять цветы перегноем.
20 августа (вс) — Луна растет
Рекомендуем заняться сбором урожая, перекопать грядки, подкормить плодовые деревья. А еще сегодня благоприятный день для работы с вьющимися растениями, виноградом и земляникой.
21 августа (пн) — Луна растет
Благоприятная пора для посадки деревьев, кустарников и многолетников. Кроме того, рекомендуем в этот день сушить овощи, собирать лекарственные травы, бороться с вредителями.
22 августа (вт) — Луна растет
День отлично подходит для того, чтобы посадить клубнику, полить и подкормить растения, посеять сидераты на свободные грядки.
23 августа (ср) — Луна растет
Рекомендуем заняться помидорами: удалите пасынки и верхние соцветия. А еще начинайте размножать черенками красную и белую смородину.
24 августа (чт) — Луна растет
Перекопайте пустые грядки и внесите удобрения, а также посейте сидераты и скороспелые овощи.
25 августа (пт) — Луна растет
Этот день благоприятен для сбора фруктов, семян и корнеплодов, заготовки сена и дров, посадки и обрезки кустарников и деревьев.
26 августа (сб) — Луна растет
Сегодня стоит пересадить и размножить многолетники, а еще собрать семена, овощи и фрукты.
27 августа (вс) — Луна растет
В этот день не стоит ничего сажать и пересаживать. Рекомендуем удалить сухие ветки на деревьях и кустарниках и собрать лекарственные травы.
28 августа (пн) — Луна растет
Самое время выкопать картофель и положить его сушиться в темное помещение. А еще начинаем готовить розы к зимовке: прекращаем их поливать, рыхлить и подкармливать.
29 августа (вт) — Луна растет
Сеем скороспелые овощи: редис, зелень, пряные травы. Кроме того, в этот день можно пересаживать пионы, сажать декоративные и ягодные кустарники и лекарственные травы.
30 августа (ср) — Луна растет
Отличный день, чтобы провести в саду санитарную обрезку. Также рекомендуется сажать и пересаживать кустарники (смородину, крыжовник) и фруктовые деревья (груши, сливы).
31 августа (чт) — Полнолуние
Крайне не рекомендуем работать с растениями и собирать семена. А вот вносить под культуры минеральные удобрения разрешается.
Подкармливаем плодовые деревья. В августе подкормки требуются только яблоням, грушам и сливам. Для летних сортов яблонь и груш смешиваем 1,5 стакана двойного суперфосфата и 1 стакан сульфата калия, равномерно разбрасываем по диаметру приствольного круга, заделываем в почву граблями и поливаем. А для сливы растворяем в воде 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия и поливаем из расчета 40 л на дерево.
Собираем падалицу. Многие игнорирует этот процесс, и зря, ведь падалица — это рассадник болезней и вредителей. Чаще всего фрукты отваливаются от веток, потому что они поражены плодожоркой или начали загнивать. Падалицу надо обязательно закапывать на глубину 50 см или вывозить ее с мусором за пределы дачного участка.
Ставим подпорки под плодовые деревья. Осенние и зимние сорта яблок и груш в августе еще наливаются. Если урожай большой, то ветви могут не выдержать нагрузки, а потому нужно ставить подпорки — прочные рогатины. Только учтите, что место соприкосновения с веткой нужно обмотать мешковиной во избежание травмирования коры.
Обрезаем побеги малины. В основном, ягоды малины формируются на боковых веточках, поэтому после сбора урожая нужно вровень с почвой обрезать все отплодоносившие побеги. Далее проредите побеги этого года — на погонный метр оставьте 30−40 растений с крепкими стеблями, укоротите у них верхушки на 10 см. Такая процедура поможет активнее расти боковым веточкам, а это значит, что ваш урожай будет еще богаче.
Обрезаем виноград. В начале августа укоротите побеги винограда этого года на 10−20 см. Это делается для того, чтобы лозы успели вызреть до начала холодов. Важно: такую процедуру проводят на винограде только на третий год после посадки, после чего нужно обрезать однолетние побеги каждый год.
Прищипываем верхушки томатов. Чтобы завязавшиеся плоды успели созреть, необходимо обрезать верхушки томатов вместе с верхними цветущими кистями.
Сеем скороспелые овощи и зелень. В августе можно посеять пекинскую капусту, осенние сорта редиса, листовые салаты, кресс-салат, рукколу, шпинат, укроп и петрушку.
Сеем сидераты. Есть такое правило: земля в огороде не должна пустовать, а потому освободившиеся после сбора урожая грядки можно засеять скороспелыми овощами или сидератами. Самые популярные варианты: горчица, рожь, рапс. Благодаря такой процедуре рост сорняков и развитие патогенов будут подавлены. Сидераты можно высевать в течение всего месяца.
В огороде созревают ранние дыни и арбузы. А еще в августе собирают урожай томатов и кабачков, продолжают собирать огурцы.
И, конечно, приходит пора выкапывать картофель — желательно сделать это до 20 августа. Не затягивайте с его уборкой, ведь в конце лета ночи становятся холодными и часто выпадают росы, а это провоцирует вспышки различных болезней.
В саду в это время созревают груши и яблоки. Обратите внимание, что летние сорта очень плохо хранятся, поэтому их нужно или сразу съесть, или заготовить на зиму. Кроме того, в августе убирают урожай сливы, алычи, облепихи, поздних сортов вишни, смородины, крыжовника.
Народные приметы для садоводов и огородников
В народе август называют «жнивень», ведь именно в этом месяце проводят активные полевые работы и собирают урожай. Чтобы природные сюрпризы не помешали вашим планам в саду и огороде, обратите внимание на народные приметы, которые помогут определить предстоящую погоду.
- Если в августе выпал ранний иней — ждите раннюю и холодную зиму. А если первые семь дней августа месяца погода не меняется, то следует ожидать затяжную зиму.
- Если август выдался сухим, то и осень будет сухой и теплой.
- Слишком много гроз в августе — к долгой осени.
- На деревьях много ранних желтых листьев — к ранней осени.
- Если урожай вишни выдался обильным — ждите студеную зиму.
- В августе высокие сорняки — зима ожидается снежной.
- Если в августе встречается много гнезд ос, то это признак холодной зимы.
- Мокрый и теплый август — к отличному урожаю грибов.
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