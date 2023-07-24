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15:49 (мск), источник: © РИА Новости

Китайский эксперт назвал причину экстремальной жары в мире

ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Причиной экстремальной жары в Китае и во всем мире в этом году стало развитие процессов глобального потепления, объяснил РИА Новости младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ.

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Источник: © РИА Новости

Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества. Ранее Метеорологическое управление Китая сообщило, что рекордно высокая за все время метеорологических наблюдений в Китае июльская температура была зафиксирована в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: 52,2 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, от 2017 года, побит сразу на 1,6 градуса.

Возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата.

Вэй Кэ

Ученый отметил, что если взглянуть на краткосрочную погодную ситуацию, то можно увидеть, что, начиная с 14 июля, средний и верхний слои атмосферы в районе Синьцзяна находятся под контролем теплых воздушных масс, также сильное воздействие на регион оказал сильный континентальный антициклон.

При этом атмосферные вихри с низким давлением, господствующие в восточной части Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйского автономного района в определенной степени сформировали низкое атмосферное давление, что препятствовало продвижению теплых воздушных масс на восток.

«Поэтому жара в Синьцзяне сохранялась так долго», — пояснил Вэй Кэ.

«Если посмотреть в долгосрочной перспективе, то процессы глобального потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели по миру, что привело к увеличению частоты и интенсивности экстремально высоких температур, а также является основной причиной частых экстремально высоких температурных явлений в Китае и во всем мире в этом году», — сказал он.

Научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Чжан Тяньи, говоря о влиянии высоких температур на сельское хозяйство, отметил, что хлопок, одним из крупнейших производителей которого является китайский Синьцзян, в июле находится в периоде роста, и температура выше 32 градуса может нанести ущерб хлопководству.

Одновременно с этим, отметил он, желтуха растений будет более протекать в бессимптомном состоянии, что снизит влияние этой болезни на производство растений.

Так что в целом, «если сравнивать эти диаметрально противоположные явления», ущерб, который наносит растением жара, компенсируется снижением их заболеваемости.

В то же время, отметил эксперт, в июле в пору созревания в Синьцзяне вступают пшеница и кукуруза, в этот период они очень чувствительны к высоким температурам, что «может оказать определенное влияние на снижение конечного урожая».

«Рекомендуется увеличить количество полива, осуществлять аэрацию с помощью химических средств, тем самым понизить температуру растений, способствовать преодоления ущерба для сельского хозяйства от высоких температур», — сказал Чжан Тяньи.

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