В Сочи расцвела крупнейшая в мире кувшинка Виктория
Специалисты пытались вырастить соцветия 3 года.
Специалисты пытались вырастить соцветия 3 года.
В Сочи расцвело уникальное растение. Гигантские кувшинки, относящиеся к семейству Кувшинковых, распустились в парке «Южные культуры».
Как сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника, семена вида Виктория Амазонская специалисты проращивали 3 года.
В прошлом году на свет появилась одна кувшинка, однако она осталась жить в теплице.
В 2023 году растения распустились в естественной среде и отлично прижились на воде.
«Кувшинка Виктория уже была представлена в парке “Южные культуры” в 60−70ые годы 20го века. На тот момент не было возможности проращивать семена на территории самого парка, не была разработана методика, и отсутствовали необходимые технологии. Саженцы передавались из Сухумского ботанического сада», — цитирует инженера парка «Южные культуры» пресс-служба заповедника.
Растение представляет собой огромное блюдце зеленого цвета, снизу покрытое острыми шипами. Такая защита обеспечивает безопасность кувшинки в случае поедания рыбами.
Также на обратной стороне листок покрыт стеблями-ребрами, что делает его прочным. Цветет растение, как правило, с июня по октябрь, но сам бутон кувшинки живет лишь 2−3 дня.
Также за время цветения бутон 1 раз меняет пол с женского на мужской.