Чем опасна грязная черешня и как ее правильно мыть

По словам Сергея Вялова, сама по себе черешня становится опасной, в бактериальном плане, только после сбора урожая. Загрязнители на ее поверхности оседают в основном в период хранения, транспортировки, а также во время продажи.
«Ягода может лежать в каком-то грязном ящике, по ней могут ползать крысы, тараканы и мухи. Ее могут складывать грязными руками, может оседать пыль и т. д. Заразиться от таких ягод можно сальмонеллезом и гепатитом А — это в самом худшем случае. Но такие истории возникают редко. Чаще всего сочетание микробов, оставшихся на черешне, а также сахара, который содержится непосредственно в ягоде, с бактериями нашего кишечника приводит к состоянию, чем-то напоминающему пищевое отравление», — отметил эксперт.
Вялов рассказал, что недомогание человека накрывает не сразу, а только спустя три-пять часов после употребления немытых плодов. Он испытывает чувство тяжести, вздутие, его стул становится более жидким и даже может поносить. Чаще всего это заканчивается однократным или двукратным походом в туалет. При этом температуры, которая считается одним из основных показателей кишечной инфекции, обычно не возникает.
Черешню не стоит мыть на скорую руку, отмечает гастроэнтеролог. Сначала нужно оторвать у ягоды черешки, выкинуть гнилую и побитую. Затем ее нужно промыть проточной водой, хотя бы минуту. Можно холодной или теплой, но ни в коем случае не кипятком.
Однако смыть водой с ягоды все загрязнения нельзя, считает Сергей Вялов. Ягоду обязательно нужно протереть.
«Водой мы достигаем уменьшения степени бактериальной обсемененности. Но некоторые виды загрязнения без механического воздействия не будут устранены. Например, какая-то пыль. Поэтому ягоду нужно аккуратно, без усилий, протереть салфеткой или полотенцем», — добавил гастроэнтеролог.
Эксперт также подчеркнул, многие ошибочно думают, что им становится плохо только из-за того, что они наелись немытой ягоды. Размер порции тоже имеет значение.
«Обычно черешню, как вишню или виноград, едят не по пять ягодок, а сразу много. А ведь в черешне содержится примерно 12−15% сахара. И съев за раз, например, 300 граммов ягод, человек, по сути, съедает 36 граммов чистого сахара. Это приводит к брожению в кишечнике и наносит вред микрофлоре человека. Поэтому списывать все на грязные ягоды не стоит. Лучше поберечь себя и съедать за раз не больше 100−150 граммов ягоды», — рекомендует Вялов.