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12:59 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне ощутят сильную магнитную бурю

Сильная магнитная буря начнется 25 июля и продлится два дня. Об этом сообщает MK.Ru. Пик события приходится на вечер 25 июля.

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Причиной магнитной бури стали семь слабых вспышек класса С, произошедших на Солнце. Сообщается, что днем стоит ожидать возмущений геомагнитного поля силой два балла, затем 3 балла, а после шести часов вечера по Московскому времени на Землю обрушится «геоудар» силой 4 балла.

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Это изменения, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на здоровье людей.

Во время сильных магнитных бурь некоторые врачи советуют приготовить прописанные обезболивающие препараты, отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи, больше отдыхать и отложить принятие важных решений на более благоприятное время.

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