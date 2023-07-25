Лондон как Барселона. Эксперты назвали последствия глобального потепления
Это может нанести значительный ущерб туристической отрасли юга Европы.
Это может нанести значительный ущерб туристической отрасли юга Европы.
Экстремальная жара в ближайшие годы будет только набирать обороты, пишет Bloomberg. Согласно Парижскому соглашению, чтобы избежать катастрофы, повышение температуры необходимо остановить на уровне 1,5 градусов по Цельсию. Эксперты сходятся во мнении, что добиться этой цели вряд ли удастся.
Потепление может до неузнаваемости изменить благоприятную для туристов погоду в некоторых городах и странах.
Потепление может привести к «тектоническому сдвигу» в европейской индустрии туризма. В 2022 году суммарные доходы от этой отрасли составили €1,9 трлн евро ($2,1 трлн). Для стран южной части Европы, экономика которых сильно зависит от туристов, этот удар может быть непоправимым.
Агентство приводит в пример ситуацию на греческом острове Родос, где в минувшие выходные из-за пожаров пришлось эвакуировать около 19 тыс. человек. В местном аэропорту оборудовали специальную зону с раскладными кроватями для туристов из-за отмены полетов.
Климатические изменения в южной Европе могут подтолкнуть путешественников к направлениям в северной части континента, продолжает агентство. Аномальная жара может «снизить привлекательность южной Европы как туристического направления в долгосрочной перспективе или, по крайней мере, снизить спрос летом», заявило агентство Moody's Investors Service.
Исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер спрогнозировал, что путешественники летом будут ездить на север, а на юг Европы — весной или зимой. С ним соглашается представитель туристического агентства eDreams Пабло Касперс.
«Жара заставляет европейцев переосмысливать свои места отдыха в поисках более низких температур. В будущем погодные условия, вероятно, будут иметь большее значение при выборе места отдыха», — считает Касперс.
Ранее ученые назвали температуру, пригодную для жизни человека. Профессор Рохамптонского университета в Лондоне Льюис Холси и его команда экспериментальным путем выяснили, что жизнь при постоянной жаре в 40 приводит к резкому ускорению метаболизма человека. В результате исследований они выяснили, что возможность адаптации людей к высоким температурам ограничена. Ученые заключили, что верхняя граница термонейтральной зоны, при которых организм человека тратит минимальное количество энергии в состоянии покоя, может находиться в промежутке между 40−50 °C.