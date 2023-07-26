Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера В Турции лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера. Один из них возник в районе города Гёйнюк, между Анатальей и Кемером, в лесу
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06:01 (мск), источник: Известия

МЧС РФ показали кадры тушения лесов в районе турецкого курорта Кемер

За прошедший день, 25 июля, два самолета-амфибии БЕ-200ЧС сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в окрестностях города Кемер. О том, как проходит тушение природного пожара в Турции, рассказали сотрудники МЧС России с места событий.

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«Двумя самолетами выполнено семь вылетов, произведено 79 сбросов воды и сброшено порядка 800 тонн. Воду забирали с моря, бросали тут же на горы», — сообщил командир воздушного судна Бе-200ЧС Олег Филатов.

Тушение пожара осложнялось тем, что экипажу приходилось работать при сильном задымлении и плохой видимости в гористом рельефе.

Филатов также отметил близость возгорания к отелям и пляжной зоне. Основной задачей специалистов МЧС была защита объектов инфраструктуры города и побережья. По его словам, завтра, скорее всего, авиация продолжит тушение пожара.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что в турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям. В распоряжении «Известий» появилось видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir. На них можно увидеть зарево от лесного пожара.

Позже в этот же день местный телеканал NTV сообщил, что к тушению пожара привлечены 11 самолетов и 22 вертолета, помимо техники и специалистов. Кроме того, в качестве меры предосторожности были эвакуированы люди из десяти жилых домов, расположенных недалеко от зоны распространения огня.

В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из России не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

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