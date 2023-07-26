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10:56 (мск), источник: РБК Life

Посмотрите на удивительное природное явление — газовые кольца над Этной

Фотографиями в Сети поделилась местная жительница.

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Над вулканом Этна появились паровые кольца, очень похожие на те, что умеют выпускать некоторые курильщики. Фотографиями природного явления в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» поделилась россиянка, живущая сейчас на восточном побережье Сицилии, Ольга Христенко: «Этна продолжает дымить. От разницы температур внутри жерла вулкана и атмосферы вокруг него Этна начинает пускать вот такие колечки, как завзятый курильщик. И это не фотошоп».

«Кольца видим не первый раз, и иногда они бывают огромные, да еще по два-три сразу, как кольца Сатурна. Особенно эффектно кольца выглядят на рассвете и на закате, окрашенные в розовый или сиреневый цвет. Местным жителям они не в новинку, люди всегда их фотографируют и выкладывают в социальных сетях, добавляя “Синьора Этна курит”», — поделилась очевидец.

Этна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе. Последнее извержение началось в мае 2023 года. Тогда временно приостановили авиасообщение в городе Катания из-за попадания пепла на взлетно-посадочную полосу.

Старший научный сотрудник из лаборатории реактивного движения NASA Фабио Пульвиренти заинтересовался природным явлением в виде вулканических колец несколько лет назад и занялся их изучением. В феврале 2023 года он опубликовал результаты своего исследования в научном журнале Nature.

Пульвиренти пояснил, что такие кольца наблюдали не только над Этной, но и над некоторыми другими вулканами. Механизм создания вихревых колец, описанный им, выглядит так: когда магма поднимается вверх по жерлу, перепады давления позволяют растворенным в ней газам выходить в виде пузырьков, при подходе к внешней среде эти газовые соединения могут взрываться из-за перепада давления, выталкивая горячий пар вверх, иногда с почти сверхзвуковой скоростью. Тогда и образуется такое кольцо. По словам ученого, первые наблюдения вихревых колец над вулканами Этна и Везувий относятся к 1724 году.

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