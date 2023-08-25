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13:26 (мск), источник: Московский комсомолец

Как выбрать огурцы для засолки

Правильно подобранные сорта огурцов влияют на качество засолки.

Источник: Freepik

Большинство дачников выращивает огурцы не только для сезонного лакомства, но и для засола. Правильно подобранные сорта могут гарантировать качественные и вкусные консервы.

Юлиан F1

Этот сорт является среднеранним. Его плоды имеют правильную цилиндрическую форму и светло-зеленый цвет с прожилками.

Данный сорт отличается высокой урожайностью и устойчив к болезням.

Борус F1

Этот сорт тоже является среднеранним и предназначен для выращивания в открытом грунте. Он также отличается высокой урожайностью и крайне устойчив к большинству заболеваний.

Маша F1

Данный сорт — ранний гибрид, подходящий для выращивания и в теплице, и в открытом грунте. Плоды можно использовать для засолки и салатов.

Также, как пишет портал «БелНовости», для маринования подойдут и другие сорта: «Анулька», «Гермес Скерневицкий», «Одис» и «Полан».

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