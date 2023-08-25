Как выбрать огурцы для засолки
Правильно подобранные сорта огурцов влияют на качество засолки.
Правильно подобранные сорта огурцов влияют на качество засолки.
Большинство дачников выращивает огурцы не только для сезонного лакомства, но и для засола. Правильно подобранные сорта могут гарантировать качественные и вкусные консервы.
Этот сорт является среднеранним. Его плоды имеют правильную цилиндрическую форму и светло-зеленый цвет с прожилками.
Данный сорт отличается высокой урожайностью и устойчив к болезням.
Этот сорт тоже является среднеранним и предназначен для выращивания в открытом грунте. Он также отличается высокой урожайностью и крайне устойчив к большинству заболеваний.
Данный сорт — ранний гибрид, подходящий для выращивания и в теплице, и в открытом грунте. Плоды можно использовать для засолки и салатов.
Также, как пишет портал «БелНовости», для маринования подойдут и другие сорта: «Анулька», «Гермес Скерневицкий», «Одис» и «Полан».