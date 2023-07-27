Россияне рассказали, чем любят заниматься на даче
По данным исследования «ВсеИнструменты.ру», россияне на даче предпочитают просто отдыхать и готовить еду на огне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.
По данным исследования «ВсеИнструменты.ру», россияне на даче предпочитают просто отдыхать и готовить еду на огне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.
Для комфортного времяпрепровождения на даче, в первую очередь, нужно обустроить теплый дом — так считают 37% респондентов. Еще 23% важно иметь на даче гараж, 19% — теплый душ, 17% — погреб, а по 16% — веранду и бассейн. Также среди вариантов ответа оказались мангальная зона (14%), септик (14%), надежный забор (13%) и летний душ (13%).
Самым популярным дачным увлечением россияне назвали приготовление пищи на открытом огне (33%). Также дачники любят просто отдыхать в загородном доме (31%), заниматься огородничеством и выращиванием культур (19%), автомобильными работами (18%), цветоводством (16%) и спортом (15%).
Гендерное разделение обязанностей по дачному участку присутствует у 62% респондентов. Остальные 38% не делят дачные работы на мужские и женские.
Среди тех, кто делит обязанности по гендерному признаку, «женскими» работами считаются посадка новых растений (62%), заготовка урожая на зиму (42%), уборка дачной территории (33%), уход за огородом (18%), а также за теплицей (15%) и приготовление пищи (14%).
Мужчины обычно занимаются стрижкой газона (52%), ремонтом бытовой и садовой техники (42%), консервацией дачного домика на зиму (36%), обработкой посадок от вредителей (16%), а также мелким бытовым ремонтом (15%) и капитальным ремонтом (14%).